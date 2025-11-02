Die Bank hilft mit Einfach und sicher? So gelingt der Depotwechsel

Von dpa Aktualisiert am 03.11.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Den Depotanbieter wechseln? In der Praxis kann es dafür gute Gründe geben. (Quelle: Uwe Umstätter/Westend61/dpa-tmn/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit einem bestehenden Wertpapierdepot vom einem Anbieter zum anderen wechseln - das ist leichter als viele Anlegerinnen und Anleger denken. Worauf es hierbei ankommt.

Das Wertpapierdepot von einer Bank abziehen und damit zu einem anderen Anbieter wechseln - das kann durchaus sinnvoll sein. Einer der Gründe: niedrigere Kosten. Womöglich ist der bisherige Anbieter einfach zu teuer und man könnte mit einem Wechsel viel Geld sparen.

Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW quantifiziert das etwas genauer: "Wer ein Depot mit einem Wert in fünfstelliger Höhe besitzt und Fondssparpläne eingerichtet hat, kann durch einen Wechsel gegebenenfalls hunderte von Euro im Jahr sparen." Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Depotwechsel.

Welche weiteren Gründe - außer den Kosten - kann es für einen Depotwechsel geben?

Manche Kundinnen und Kunden erhoffen sich von ihrem Depotanbieter eine persönliche Anlageberatung. Wer mit der Qualität oder dem Nutzen dieser Beratung unzufrieden sei, könnte womöglich über einen Wechsel nachdenken, so die Einschätzung von Martin Pietzner, Kapitalmarktexperte beim Bundesverband deutscher Banken.

Ein weiterer Grund für den Wechsel könne sein, dass sehr erfahrene Kundinnen und Kunden mit dem Zugang zum Depot nicht zufrieden sind – "beispielsweise wenn sie in Phasen hoher Aktivität am Markt nur zeitverzögert auf ihr Depot zugreifen können", so Pietzner.

Ebenfalls denkbar: die gewünschten Wertpapiere sind beim bisherigen Anbieter nicht erhältlich.

Worauf sollte man bei der Auswahl der neuen Bank oder des neuen Brokers achten?

Vor allem natürlich die anfallenden Kosten. "Relevant sind vor allem die Kosten für die Depotführung und die Orderkosten", sagt Verbraucherschützer Scherfling. Diese sollten Anlegerinnen und Anleger genauso prüfen wie die angebotenen Gebührenmodelle. "Wer beispielsweise nur ein- oder zweimal im Jahr handelt, für den ist vor allem die Höhe der Grundgebühr relevant, also ein idealerweise kostenloses Depot", sagt Scherfling. Für alle, die regelmäßig handeln wollen, sind dagegen die Orderkosten wichtig.

Weitere Aspekte, die bei der Auswahl des neuen Anbieters eine Rolle spielen: "Passt das Angebot an Wertpapieren zur eigenen Anlagestrategie? Passen die angebotenen Dienstleistungen - beispielsweise eine qualifizierte Anlageberatung -, gibt es Realtime-Kurse und Analysetools?", so Kapitalmarktexperte Martin Pietzner. Für manche ist zudem wichtig zu wissen, an welchen Börsenplätzen man handeln kann und ob auch ein außerbörslicher Wertpapierhandel möglich ist.

Welche Fragen sollte man vor einem Wechsel noch mit dem neuen Anbieter klären?

Laut Ralf Scherfling etwa die, welche Verfahren der neue Anbieter zur Sicherung der Online-Transaktionen nutzt. Und ob, beziehungsweise welche Sparpläne man einrichten kann. "Wer sich für einen Broker entscheidet, sollte vorher prüfen, wer dessen Partnerbank ist", so der Verbraucherschützer. Denn dort liegen später die eigenen Wertpapiere.