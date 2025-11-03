"Müssen länger arbeiten" Bundesbankchef drängt auf Rentenreformen

Von t-online , cho 03.11.2025 - 13:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Joachim Nagel: "Wir müssen aus Sicht der Bundesbank länger arbeiten, um uns den Wohlstand zu erhalten, den Generationen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgebaut haben." (Quelle: Thomas Trutschel/imago-images-bilder)

Der Bundesbankpräsident plädiert mit Blick auf die schwache Wirtschaft für eine spätere Rente. Zugleich äußerte er sich auch vorsichtig zuversichtlich.

Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hat die Bundesregierung zu "umfassenden Reformen" in der Rentenversicherung ermutigt und sich für eine längere Lebensarbeitszeit ausgesprochen. Deutschland müsse sich "ehrlich machen": In einer alternden Gesellschaft sei längeres Arbeiten nötig, um den erarbeiteten Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, sagte Nagel im "Table.Briefings"-Podcast. Es gehe um Generationenverantwortung; unangenehme Fragen dürfe man nicht ausblenden.

Hinsichtlich der Konjunktur zeigte sich Nagel vorsichtig optimistisch: Die deutsche Wirtschaft könne auf einen moderaten Wachstumspfad einschwenken, wenn Zukunftsausgaben klug priorisiert werden. Die jüngste EZB-Entscheidung, die Leitzinsen unverändert zu lassen, hält er für angemessen; ob der Zinssenkungszyklus beendet ist, ließ er offen.

Warum Nagels Appell jetzt kommt

Aufgrund der Demografie gerät die Rentenkasse zunehmend unter Druck. Zwar soll der Beitragssatz laut dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2025 länger als bisher angenommen bei 18,6 Prozent bleiben, ab 2028 wäre aber eine kräftige Anhebung auf 19,8 Prozent erforderlich. In den Folgejahren steigt er bis zum Jahr 2030 auf 20,1 Prozent. Im Jahr 2039 könnte der Beitrag demnach 21,2 Prozent betragen. Eine Belastung vor allem für Jüngere.

