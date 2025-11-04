t-online - Nachrichten für Deutschland
Versicherung, Wäsche, Reparatur: Kosten fürs Auto steigen

Von dpa
Aktualisiert am 04.11.2025 - 09:03 UhrLesedauer: 1 Min.
Kfz-Werkstatt in BerlinVergrößern des Bildes
Die Preise für Autoreparaturen haben deutlich angezogen. (Archivbild) (Quelle: Hannes P Albert/dpa/dpa-bilder)
Den Herbst nutzen viele Autobesitzer zum Wechsel ihrer Versicherung oder für einen Werkstattbesuch. Die Preise dafür sind deutlich gestiegen. Wo es besonders teuer wird.

Von der Versicherung bis hin zu Wäsche und Reparatur: Autofahrer müssen für den Unterhalt ihres Fahrzeugs deutlich tiefer in die Tasche greifen. Kfz-Versicherungen kosteten im September fast elf Prozent mehr als im Vorjahresmonat, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Pkw-Reparaturen verteuerten sich zudem binnen Jahresfrist um 5,5 Prozent.

Auch die weitere Pflege rund ums Fahrzeug wird kostspieliger: Die Preise für die Pkw-Inspektion erhöhten sich um 4,8 Prozent und die für Pkw-Wäschen um 3,6 Prozent. Damit stiegen die Kosten schneller als die allgemeine Inflation, die im selben Zeitraum bei 2,4 Prozent lag.

Versicherern machen seit langem starke Kostensteigerungen für Autoreparaturen und Ersatzteilen zu schaffen. Sie haben daher in den vergangenen Jahren deutlich die Preise erhöht. So waren Kfz-Versicherungen 2024 nach Angaben der Statistiker fast die Hälfte (43,6 Prozent) teurer als im Jahr 2020.

Auch mittelfristig stark gestiegene Kosten

Auch in anderen Bereichen sind die Kosten zum Unterhalt eines Autos mittelfristig stark gestiegen. Pkw-Inspektion (plus 28,3 Prozent) und Pkw-Reparatur (plus 27,0 Prozent) verteuerten sich in dem Zeitraum ebenfalls überdurchschnittlich. Für Pkw-Wäschen mussten Verbraucher 2024 fast ein Fünftel (18,6 Prozent) höhere Preise als 2020 zahlen. Zum Vergleich: Die allgemeinen Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum ebenfalls kräftig, und zwar um 19,3 Prozent.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
