Zwischenbericht Commerzbank hält trotz Gewinnrückgang an Jahresziel fest

Von dpa Aktualisiert am 06.11.2025 - 07:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. (Archivbild) (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Tagesgeschäft läuft es gut, dennoch fiel der Überschuss im Sommer niedriger aus. Davon lässt sich die Commerzbank auf ihrem Kurs zu einem Milliardengewinn 2025 aber nicht bremsen.

Dank eines starken Tagesgeschäfts in den ersten neun Monaten sieht sich die von der Unicredit bedrängte Commerzbank auf bestem Weg zu ihrem angepeilten Jahresüberschuss von rund 2,5 Milliarden Euro. Dazu soll das Zinsergebnis noch etwas mehr beitragen als bisher erwartet, wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Höhere Zinseinnahmen sollen eine zuletzt gestiegene Steuerlast ausgleichen.

Im dritten Quartal fiel der Vorsteuergewinn dank höherer Einnahmen und geringerer Vorsorge für mögliche Kreditausfälle mit gut einer Milliarde Euro zwar um 16 Prozent höher aus als ein Jahr zuvor. Wegen einer höheren Steuerlast sank der Überschuss aber um fast 8 Prozent auf 591 Millionen Euro.

Beim Zinsüberschuss rechnet der Vorstand für das Gesamtjahr nun mit rund 8,2 Milliarden Euro. Das sind 200 Millionen Euro mehr als bisher gedacht. Zudem will die Bank weniger als die bisher veranschlagten 850 Millionen Euro Risikovorsorge bilden - das wäre allerdings immer noch mehr als 2024.

Unicredit lässt nicht locker

Im Gesamtjahr 2024 hatte die Commerzbank einen Rekordgewinn von knapp 2,7 Milliarden Euro erzielt. Dennoch streicht die Bank bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen, 3.300 davon in Deutschland. Der Abbau teurer Stellen soll dazu beitragen, dass das Geldhaus in den nächsten Jahren mehr Geld verdient - und ihre Aktionäre ihr treu bleiben, statt Anteile an die Unicredit zu veräußern.