Seit 12 Jahren in Folge Das ist Deutschlands beliebtester Kfz-Versicherer¹

Wahre Liebe muss gehegt und gepflegt werden – am besten geht das mit der richtigen Versicherung. (Quelle: CosmosDirekt)

Sie lieben Ihr Auto über alles? Das verstehen wir nur zu gut! Wir wissen, dass ein Auto mehr ist als nur ein Fortbewegungsmittel. Es ist ein treuer Begleiter, der Sie überall hinbringt und Sie in jeder Situation unterstützt. Ob auf langen Reisen oder im Alltag, Ihr Auto ist immer für Sie da. Umso wichtiger ist es, dass Ihr kleiner oder großer Liebling auch rundum gut versichert ist.

Egal, ob es Ihre Liebe zum Detail, Ihre Begeisterung für Design und Technologie oder einfach nur die schönen Erinnerungen sind, die Sie mit Ihrem Auto verbinden – die richtige Versicherung schützt Sie und Ihren Liebling und das rund um die Uhr. Einen solchen Schutz bietet Ihnen CosmosDirekt: Der Direktversicherer wurde bereits das 12. Jahr in Folge zu Deutschlands beliebtestem Kfz-Versicherer¹ gewählt. Ein Grund, warum CosmosDirekt bei Autofahrern so beliebt ist, liegt neben dem exzellenten Service sicher auch am hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Wettbewerbsvergleich zu anderen Anbietern können Sie bei CosmosDirekt bis zu 50 Prozent sparen².

Eine vertrauensvolle Basis für eine stabile Beziehung

Entscheiden Sie sich für den für Sie passenden Tarif: Egal, ob für Ihren Neuwagen oder den treuen Begleiter, den Zweitwagen oder Ihr Elektroauto – CosmosDirekt ist der richtige Partner für jeden, der sein Auto liebt.

Sie haben die Wahl und entscheiden, was Ihnen besonders wichtig ist: günstiger Basis-Schutz oder umfassender Comfort-Schutz mit zahlreichen Extras. Und dass bereits der Basis-Tarif überzeugen kann, macht Finanztest (Ausgabe 11/2025) deutlich. Die Altersgruppen der 20- und 40-Jährigen bewerteten das Beitragsniveau des Basis-Tarifs von CosmosDirekt als "weit besser als der Durchschnitt". Zudem gehört der Basis-Tarif laut Finanztest (Ausgabe 11/2025) zu den günstigsten Autoversicherungen!

Tipp: Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung nutzen Wenn Ihre Kfz-Versicherung die Beiträge erhöht, haben Sie ein Sonderkündigungsrecht (außerordentliche Kündigung). Das bedeutet: Sie können innerhalb 1 Monats nach Erhalt der Mitteilung Ihren Vertrag außerordentlich kündigen, ohne die reguläre Kündigungsfrist einhalten zu müssen. So behalten Sie die Kontrolle über Ihre Kosten und können unkompliziert zu einem besseren Angebot wechseln.

Profitieren Sie vom Rabattschutz

Mit dem Rabattschutz von CosmosDirekt gehen bis zu drei Schäden ohne Rückstufung an Ihnen vorbei. Haben Sie die Option ausgewählt, bleibt Ihre Schadenfreiheitsklasse nach einem Schaden somit unverändert. Bleibt Ihr Vertrag schadenfrei, erhöht sich Ihre Schadenfreiheitsklasse wie gewohnt bis zu der höchsten Stufe.

Sicherheit im Streitfall

Was tun, wenn ein Unfall zum Rechtsstreit wird? Genau hier kommt die Verkehrs-Rechtsschutzversicherung von CosmosDirekt ins Spiel: Sie sorgt dafür, dass Sie nicht auf Ihren Kosten sitzen bleiben. Dieser Versicherungsschutz übernimmt die Kosten für Anwalt, Gericht und Gutachter, und das nicht nur, wenn Sie als Autofahrer unterwegs sind, sondern auch als Radfahrer, Fußgänger oder Fahrgast in Bus und Bahn.

Nur bis 31.12.: Bei Abschluss einer Autoversicherung mit dem Baustein Verkehrs-Rechtsschutz noch bis zum 31.12.2025 zusätzlich einen 15 € Amazon.de Gutschein* sichern.

Der Verkehrs-Rechtsschutz lässt sich einfach als Zusatzbaustein zur Kfz-Versicherung von ComsosDirekt abschließen und enthält u.a. folgende Leistungen:

Schadenersatz-Rechtsschutz: Die Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung hilft Ihnen, wenn Sie geschädigt werden - etwa durch einen Verkehrsunfall. Sie dient dann dazu, Ihr Recht auf Schadenersatz geltend zu machen.

Die Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung hilft Ihnen, wenn Sie geschädigt werden - etwa durch einen Verkehrsunfall. Sie dient dann dazu, Ihr Recht auf Schadenersatz geltend zu machen. Vertrags-Rechtsschutz: Der Vertrags- und Sachen-Rechtsschutz schützt Sie, bei Streitigkeiten rund um Ihr Auto.

Der Vertrags- und Sachen-Rechtsschutz schützt Sie, bei Streitigkeiten rund um Ihr Auto. Straf-Rechtsschutz: Der Strafrechtsschutz sichert Sie finanziell ab, wenn Sie sich vor Gericht gegen straf- oder bußgeldrechtliche Vorwürfe wehren müssen. Beispiel: Ihnen wird fahrlässige Körperverletzung nach einem Verkehrsunfall mit leichten Personenschäden vorgeworfen.

Elektrisierend gut versichert

Für Elektroautos und Plug-in-Hybride bietet Ihnen CosmosDirekt viele Zusatzleistungen in der Teilkasko und einen Rundum-Schutz für den Antriebs-Akku in der Vollkasko.

Diese Leistungen können Sie im Basis-Tarif und im Comfort-Tarif für Ihr E-Auto erwarten:

Viele Zusatzleistungen in der Teilkasko

in der Teilkasko Rundum-Schutz für den Antriebs-Akku in der Vollkasko

Gönnen Sie Ihrem Auto den bestmöglichen Schutz und lassen Sie Ihre Leidenschaft fürs Fahren aufblühen. CosmosDirekt bietet Ihnen die Versicherung, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Entdecken Sie jetzt die attraktiven Tarife von CosmosDirekt und sichern Sie sich den optimalen Schutz für Ihr geliebtes Auto.

Sie haben schon viel Gutes von CosmosDirekt gehört oder sind bereits zufriedener Kunde? Dann sorgen Sie jetzt mit Ihrer Empfehlung dafür, dass Ihre Liebsten gut abgesichert sind.

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit CosmosDirekt, Halbergstraße 50-60, 66121 Saarbrücken, erstellt.

¹ Auszeichnung "Beliebtester Kfz-Versicherer", 1. Platz Gesamturteil Kundenzufriedenheit, Studie "Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2025" des Deutschen Instituts für Service-Qualität GmbH & Co. KG (DISQ), 38 Filial- und Direktversicherer in der Einzelauswertung. www.disq.de, August 2025

² Mögliche Beitragsersparnis im Wettbewerbsvergleich von CosmosDirekt mit ausgewählten Anbietern im dargestellten Beispielfall auf www.cosmosdirekt.de/auto.

³ Unter www.cosmosdirekt.de/empfehlen finden Sie weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen.