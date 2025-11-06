Wohnungsmarkt Mehr Menschen überlastet: Mieten steigen, Wohnungen fehlen

Der Mietenreport des Mieterbunds weist auf eine zunehmende Überbelastung durch Wohnkosten auch des Mittelstands hin. (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)

Die Krise auf dem Wohnungsmarkt hält an - und trifft zunehmend auch Menschen mit mittleren Einkommen. Wer besonders belastet ist und welche Lösungen der Mieterbund vorschlägt.

Wohnen in Deutschland wird für immer mehr Menschen zur existenziellen Herausforderung. Wohn- und Mietkosten belasteten zunehmend auch Bürgerinnen und Bürger mit mittleren Einkommen, heißt es in einem aktuellen Bericht des Deutschen Mieterbunds auf Basis von Umfragen und öffentlichen Statistiken. "Verdrängung und Platzmangel treffen längst nicht mehr nur die Schwächsten", sagte Verbandspräsidentin Melanie Weber-Moritz. "Auch die Mittelschicht gerät zunehmend unter Druck."

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung wohnt zur Miete

In Deutschland wohnen demnach inzwischen mehr als die Hälfte der Menschen zur Miete, Tendenz steigend, wie Weber-Moritz betont. Insbesondere in niedrigeren Einkommensgruppen steigt die Quote derjenigen, die in Mietverhältnissen leben. Am weitesten verbreitet ist diese Wohnform dem Mieterbund zufolge bei Alleinerziehenden (fast 77 Prozent), Alleinstehenden (74,4 Prozent) oder Menschen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit (80,7 Prozent).

Steigende Mieten führen dazu, dass diese Menschen zunehmend von den Wohnkosten überlastet sind, diese also mehr als 30 Prozent des verfügbaren Einkommens ausmachen. Bei von Armut betroffenen Menschen war das im vergangenen Jahr bei 37,5 Prozent der Befragten der Fall, heißt es in dem Bericht.

7 Prozent der nicht armen Menschen überlastet

Aber auch bei nicht armen Menschen, deren Einkommen mindestens 60 Prozent des bundesweiten Medians ausmacht, habe sich die Quote der von Wohnkosten Überlasteten seit 2020 auf rund 7 Prozent mehr als verdoppelt. "Auch Haushalte mit mittleren Einkommen geraten in Zahlungsrückstände", sagte Weber-Moritz.

Über alle Einkommensgruppen hinweg gaben der Analyse zufolge bundesweit gut 12 Prozent der Bevölkerung mehr als 40 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Ab dieser Quote gelten Haushalte als extrem überlastet. Bei den Mieterinnen und Mietern betraf das dem Mieterbund zufolge mehr als 13 Prozent. Besonders Familien mit Kindern seien von steigenden Mietquoten betroffen.

Beengte Wohnverhältnisse nehmen zu

Hinzu komme, dass gerade diese Gruppen immer häufiger in beengten Wohnverhältnissen lebten. Das sei bei mehr als elf Prozent der Bevölkerung der Fall, heiß es. Bei Armutsbetroffenen sei es demnach mehr als jeder Vierte, bei Familien mit mindestens drei Kindern sogar nahezu jede Dritte. Umgekehrt hätten vor allem Menschen mit höheren Einkommen deutlich mehr Platz als sie bräuchten.