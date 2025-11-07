Lebensmittelpreise Kakaopreis sinkt - Wird Schokolade jetzt wieder billiger?

Von dpa Aktualisiert am 07.11.2025 - 05:35 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Viele Menschen in Deutschland naschen gern Schokolade - nicht nur abends auf der Couch. (Archivbild) (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Weil Schokolade teurer geworden ist, greifen viele Verbraucher seltener danach. Inzwischen haben sich die Rohstoffpreise entspannt. Kommt nun die Trendwende?

Der Kakaopreis an den Rohstoffbörsen ist im vergangenen Jahr auf Rekordniveau gestiegen. Schokolade wurde deutlich teurer. Seit einigen Monaten fallen die Rohkakaopreise wieder. Können Schokoladenfans auf niedrigere Preise hoffen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum schwanken die Preise so stark?

Im Frühjahr 2023 lag der von der internationalen Kakaoorganisation (ICCO) ermittelte Tagespreis für Rohkakao bei deutlich unter 3.000 Euro pro Tonne. Anschließend kletterte er - auf zwischenzeitlich deutlich über 10.000 Euro.

Laut Finn Ole Semrau vom Kiel Institut für Weltwirtschaft geht der Anstieg zurück auf erwartete Ernteausfällen in Westafrika durch Pflanzenkrankheiten und Extremwetter. "Während die Preise vor Ort moderat stiegen, kam es zu Spekulationen an den Terminbörsen." Diese trieben die Preise der Termingeschäfte auf ein Rekordniveau. Die Folgen waren für Verbraucher spürbar. Milka-Hersteller Mondelez etwa erhöhte Anfang des Jahres nicht nur die Preise, sondern verkleinerte auch die Tafeln von 100 auf 90 Gramm.

Im Laufe dieses Jahres fiel der Kakaopreis wieder, Mitte Oktober rutschte er auf unter 5000 Euro - und damit etwa auf das Niveau von Anfang 2024. Der Rückgang sei eine Korrektur nach der Überhitzung, sagt Semrau. Er warnt: Die Lage bleibe angespannt. Rohstoffanalyst Oran van Dort von der Rabobank erklärt den Rückgang mit einem erwarteten Überschuss in der aktuellen Erntesaison, die am 1. Oktober begonnen hat. Zudem hätten die hohen Preise die Nachfrage nach Schokolade gesenkt.

Laut dem Marktforschungsunternehmen YouGov kauften die Verbraucher hierzulande im August rund 20 Prozent weniger Tafeln. Der Schokoladenhersteller Gubor kündigte kürzlich an, sein Werk in Cadolzburg zu schließen - wegen mangelnder Auslastung.

Sinken die Preise für Kunden in Deutschland?

Eher nicht. Es sei nicht zu erwarten, dass die Preise nachgeben, sagt eine Sprecherin von Ritter Sport. Von Mondelez hieß es: "Wir sind uns des wirtschaftlichen Drucks bewusst, dem Konsumenten weiterhin ausgesetzt sind und versuchen, Kosten so weit wie möglich aufzufangen."