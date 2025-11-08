t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Girocard: Tonfolge ersetzt Piepton – das ändert sich beim Bezahlen

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger

Tonfolge ersetzt Piepton
Das ändert sich beim Bezahlen mit der Girocard

Von t-online, sha
Aktualisiert am 08.11.2025 - 11:09 UhrLesedauer: 2 Min.
Einkäufe mit der GirocardVergrößern des Bildes
Wer die Girocard nutzt, soll erfolgreiches Bezahlen besser sehen und hören können (Symbolbild). (Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Das Bezahlen mit der Girocard klingt künftig anders: Statt des bekannten Pieptons ertönt an der Supermarktkasse eine Tonabfolge. Aber warum?

Der erfolgreiche Bezahlvorgang mit der Girocard soll an den Kassen demnächst mit einer Tonfolge statt eines Pieptons bestätigt werden. Das teilt Euro Kartensysteme, das Unternehmen hinter der beliebten Bezahlkarte, auf seiner Seite mit.

Demnach soll künftig "ein unverwechselbares Soundlogo – bestehend aus einer aufsteigenden Tonfolge" eine erfolgreiche Transaktion an den Kassen bestätigen. Zusätzlich soll auf dem Display des Terminals eine kurze Animation zu sehen sein. Dabei handelt es sich um einen türkisfarbenen Haken im Girocard-Design, der kurz auf dem Bezahlterminal erscheint.

Hinter der Änderung steht ein Marketinginstrument, teilt die Euro Kartensystem mit. Der eingängige Ton schaffe einen Wiedererkennungswert. Zudem bestätige die Tonfolge "die erfolgreiche Zahlung auf angenehme Weise, erhöht das Vertrauen und die Sicherheit beim Bezahlvorgang", teilt die Euro Kartensysteme mit. Das fördere "eine positive Wahrnehmung des Einkaufserlebnisses".

Händler müssen die Funktion aktivieren

Bis die Tonfolge an allen Kartenterminals beim Bezahlen zu hören sein wird, wird es vermutlich noch einige Zeit dauern. Die Händler müssten die Funktion über ein Software-Update freischalten. Eine Pflicht dazu gebe es jedoch nicht.

Empfohlener externer Inhalt
Youtube

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Youtube-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Youtube-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

"Händlerinnen und Händler sollten jetzt mit ihrem Netzbetreiber oder Terminalhersteller Kontakt aufnehmen, um die Implementierung zu besprechen", rät ein Sprecher der Euro Kartensysteme. Das Update könne in den meisten Fällen ohne Austausch der Bezahlterminals durchgeführt werden.

In Deutschland sind etwa 100 Millionen Girocards im Umlauf. Die Karte, die landläufig oft noch "EC-Karte" genannt wird, ist beim Bezahlen ohne Schein und Münze hierzulande das am meisten genutzte Zahlungsmittel – zunehmend auch für kleinere Beträge.

Im ersten Halbjahr 2025 wurde der Rekordwert von 4,04 Milliarden Bezahlvorgängen mit der Girocard gezählt. Damit könnte auch im Gesamtjahr der Vorjahreshöchstwert von 7,9 Milliarden Transaktionen übertroffen werden.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom