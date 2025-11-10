Aktien, Festgeld, Gold und Co. Was tun mit 5.000 Euro? Fünf clevere Anlageideen

Von dpa Aktualisiert am 11.11.2025

Geld anlegen leicht gemacht? Viele Produkte lassen sich bequem zu Hause vom Sofa aus kaufen. (Quelle: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

5.000 Euro zur freien Verfügung, aber Sie wissen nicht, wie die jetzt möglich sinnvoll angelegt werden können? Hier kommen fünf Ideen, die Ihnen weiterhelfen können.

Geerbt, eine Schenkung erhalten oder einfach mühsam zusammengespart? Wer aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel 5.000 Euro auf der hohen Kante hat, steht früher oder später womöglich vor der Frage: Was damit tun, wenn man den Betrag aktuell nicht benötigt, sämtliche Schulden getilgt sind und ein Notgroschen vorhanden ist?

Es einfach zu Hause aufzubewahren, ist aus Sicht von Jan-Teja Kraft, Experte für Kapitalmarktthemen beim Bundesverband deutscher Banken (BdB), keine gute Idee. "Denn das Geld könnte durch Diebstahl oder etwa Feuer entwendet beziehungsweise beschädigt werden", so Kraft. Ein Verlust in dieser Höhe ist bei den meisten Hausratversicherungen nicht abgedeckt. Noch dazu bringt das Geld so keine Erträge.

Darum ist es besser, den 5.000-Euro-Betrag zu investieren. Diese Optionen gibt es:

1. Tagesgeld

"Für Tagesgeld spricht vor allem, dass das Geld täglich verfügbar ist", sagt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW. Wer die 5.000 Euro oder einen Teil davon doch überraschend benötigt, kann das Geld problemlos abheben. Ein weiterer Vorteil: Das auf einem Tagesgeld-Konto geparkte Geld ist im Fall einer Insolvenz des Geldinstituts durch die gesetzliche Einlagensicherung oder eine als gleichwertig anerkannte Institutssicherung gesichert.

Wer ein wenig vergleicht, kann aufs Tagesgeld derzeit rund zwei Prozent Zinsen pro Jahr bekommen.

2. Festgeld

"Bei einem Festgeldkonto gibt es im Vergleich zu einem Tagesgeldkonto in der Regel mehr Zinsen", so BdB-Experte Jan-Teja Kraft. Hier können je nach Laufzeit und Anbieter derzeit zwischen zwei und drei Prozent Zinsen pro Jahr drin sein.

Allerdings sind Sparerinnen und Sparer beim Festgeld nicht so flexibel wie beim Tagesgeld, weil das Geld für den vereinbarten Zeitraum - zum Beispiel drei oder fünf Jahre - fest angelegt ist. Wer sich für ein Festgeldkonto entscheidet, sollte sich sicher sein, dass er das angelegte Geld nicht doch plötzlich benötigt. Auch für Festgelder gilt übrigens die gesetzliche Einlagensicherung.

3. ETF

ETFs (Exchange Traded Funds), also börsengehandelte Indexfonds, sind in der Regel kostengünstig. "Gerade Aktien-ETFs können bei einem langen Zeithorizont von mindestens zehn Jahren eine Alternative sein", sagt Verbraucherschützer Ralf Scherfling. Denn in aller Regel könne man auf eine im langfristigen Durchschnitt attraktive Rendite hoffen und zwischenzeitliche Einbrüche aussitzen, ohne in die Not zu kommen, mit Verlusten verkaufen zu müssen. "Man sollte aber rechtzeitig vor Ablauf in guten Börsenphasen mit Gewinn verkaufen und die Aktienquote reduzieren", rät Scherfling.

Bei einem langfristigen Investment in einen weltweit streuenden ETF können im Schnitt etwa acht Prozent Rendite drin sein.

4. Gold