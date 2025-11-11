Neobroker unter Druck Was das EU-Verbot für Anleger wirklich bedeutet

Aktienhandel per App: Neobroker stehen vor Herausforderungen durch ein drohendes EU-PFOF-Verbot. (Quelle: Arsenii Palivoda)

Mit dem Ende der Prämienzahlungen für Kundenaufträge müssen viele Finanzdienstleister ihren Gürtel enger schnallen – oder an der Gebührenschraube drehen.

In Deutschland konkurrieren derzeit rund 50 klassische Broker, etwa 10 bis 15 Neobroker, dazu etwa ebenso viele Neobanken sowie eine wachsende Zahl digitaler Front-End-Broker um die Gunst der Kundinnen und Kunden. Der Wettbewerb ist hart – und das Feld überfüllt. Nun könnte der deutsche Markt für den Online-Wertpapierhandel an einem Wendepunkt stehen.

Sollte das Verbot von "Payment for Orderflow" (PFOF) mit der Überführung in nationales Recht umgesetzt werden, dürfte der Druck auf viele Anbieter massiv steigen. Die Konsolidierung hat längst begonnen. Doch wer überlebt? Und wird Geldanlegen künftig teurer?

Was hinter Payment for Orderflow steckt

Payment for Orderflow – kurz PFOF – bedeutet vereinfacht, dass ein Broker für das Weiterleiten von Kauf- oder Verkaufsaufträgen seiner Kunden an einen bestimmten Handelsplatz eine Provision erhält. Diese Rückvergütungen ermöglichen es, Ordergebühren auf null zu senken.

Doch sie bergen einen Interessenkonflikt: Ein Broker könnte bevorzugt den Handelsplatz auswählen, der ihm die höchste Vergütung zahlt – und nicht unbedingt den, der für die Kundschaft den besten Preis bietet. Anleger zahlen dann zwar keine Gebühr, handeln aber womöglich zu einem ungünstigeren Kurs. Erfahren Sie hier, wie der Kurs Ihre Aktien- und ETF-Käufe verteuert.

Verschlafene Trends: Warum klassische Banken ins Abseits geraten

Die Europäische Union hat PFOF im Zuge der MiFIR-Reform untersagt, weil diese Praxis die Transparenz und die Qualität der Orderausführung beeinträchtigen kann. Seit dem 28. März 2024 gilt das Verbot bereits für grenzüberschreitende Geschäfte. In Deutschland läuft noch eine Übergangsfrist: Spätestens ab dem 30. Juni 2026 ist PFOF auch im Inland verboten – dann ist das Modell europaweit praktisch Geschichte.

Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) Ziel der Reform ist es, mehr Transparenz, Anlegerschutz und fairen Wettbewerb auf den Finanzmärkten zu schaffen. Darunter fällt ein EU-weites Verbot von "Payment for Orderflow" (PFOF), leichtere Vergleichbarkeit von Preisen und Handelsvolumina, eine bessere Ausführungsqualität von Orders im Interesse der Kunden sowie eine stärkere Kontrolle über außerbörslichen Handel (OTC-Geschäfte).

Für viele Neobroker ist das ein tiefer Einschnitt: Laut der Wirtschaftszeitschrift "Business Punk" stammte bei Trade Republic im vergangenen Jahr rund ein Drittel der Erlöse aus diesen Rückvergütungen. Gleichzeitig stieg das verwaltete Vermögen des Berliner Brokers 2024 um zwei Drittel auf 100 Milliarden Euro.

Wie sich Broker neu aufstellen müssen

Vor allem Neobroker wie Trade Republic, Scalable Capital, Finanzen.net Zero oder Smartbroker haben das Geschäft mit günstigen Ordergebühren populär gemacht. Hinzu kommen digitale Banken wie N26, Revolut oder Vivid Money, die ebenfalls Brokerage-Dienste anbieten.

Besonders betroffen vom PFOF-Aus sind sogenannte Front-End- oder Discount-Broker. Sie setzen auf extrem niedrige Preise und wenig Service, haben also kaum alternative Einnahmequellen.