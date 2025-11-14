Arztmangel auf dem Land Supermarkt testet Arzttermine zwischen Käse und Kasse

Aktualisiert am 14.11.2025

Wird das Pilotprojekt ein Erfolg, könnten weitere Standorte folgen. (Quelle: Marijan Murat/dpa/dpa-bilder)

Der Ärztemangel spitzt sich zu - vor allem auf dem Land fehlen Haus- und Fachärzte. Eine Supermarktkette bietet deshalb mit einem Klinikbetreiber Videosprechstunden an - direkt hinter den Kassen.

Zwischen Käsetheke, Bäckerei, Pfandautomat und Kassenzone liegt im nordwürttembergischen Mosbach vielleicht die Antwort auf den großen Hausarztmangel auf dem Land. Denn im Haus eines großen Supermarkts kann der Arzt direkt nach dem Einkauf um Rat gefragt werden - ein bundesweites Novum bislang, wie die Anbieter versichern. Telemedizin in der Vorkassenzone? Warum nicht, sagen die Anbieter. Und der Bedarf ist groß.

Denn Mosbach ist ein Paradebeispiel, wenn es um Ärztemangel geht. Wer hier und auch in vielen anderen Regionen des Landes einen Termin beim Haus- oder Facharzt sucht, der muss oft lang warten. Allein in Baden-Württemberg fehlen rund 1.000 Hausärztinnen und -ärzte, zwei von drei praktizierenden Hausärzten sind nach Angaben des Branchenverbands über 60 Jahre alt und suchen oft händeringend nach Nachfolgern.

Bundesweit sind nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung schon heute mehr als 5.000 Hausarztsitze unbesetzt - und die Zahl steigt rasant. So werden die Wartezeiten für einen Termin immer länger, überlastete Praxen nehmen gar keine neuen Patienten mehr auf.

Der Arzt kommt zum Patienten

Einen Teil dieser Lücke wollen die Supermarktkette Kaufland und der private Klinikbetreiber Sana mit einem Modellprojekt schließen. Ihr Konzept: Findet der Patient keinen Arzt mehr, kommt der Arzt zum Patienten.

So werden im Mosbacher "S Medical Room" Videosprechstunden mit Ärzten angeboten. Eingecheckt wird in der Regel über das Smartphone, danach können sich Patienten in einem kleinen schalldichten Raum per Video mit dem Arzt unterhalten und auch Rezepte bekommen. Zudem betreuen medizinische Fachangestellte die gesetzlich und privat Versicherten vor Ort, sie messen den Blutdruck oder machen ein EKG.

"Voraussetzung ist, dass die Beschwerden telemedizinisch beurteilt werden können", betont Jonas Ehmig, der Co-Geschäftsführer des Medical Rooms. Husten gehöre dazu, Schnupfen und Heiserkeit, Krankheiten also, bei denen der Arzt nur einmal checken sollte, um ein rezeptfreies Medikament zu empfehlen. "Neupatienten erhalten hingegen zum Beispiel keine Medikamente gegen hohen Blutdruck und kein Antibiotikum gegen einen starken Infekt", sagt Ehmig. "Dafür braucht es den direkten Kontakt." Auch diesen könne das Mosbacher Angebot nach einer ersten Einschätzung herstellen.

Zeichen gegen Ärztemangel - und für neue Kunden