Schritt für Schritt zum Ziel Überschuldung: So werden Sie Ihre Geldsorgen wieder los

Von dpa Aktualisiert am 14.11.2025 - 10:30 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Das Geld wird knapp, der Monat ist aber noch lang? Einer Überschuldungssituation geht oft eine Lebenskrise voraus. (Quelle: Bernd Diekjobst/dpa-tmn/dpa-bilder)

Schulden türmen sich oft langsam zu einem Berg auf. Wer frühzeitig reagiert, hat die besten Karten, diesen auch wieder abzutragen. Wie man dabei Schritt für Schritt vorgeht, erklären zwei Experten.

Wer Schulden macht, ist selber schuld? "Dieses Vorurteil ist falsch", sagt Schuldnerberater Georg Eickel. Nur in den seltensten Fällen kommen zu ihm in die Beratungsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbands NRW Menschen, die einfach nur schlecht haushalten können. "Einer Überschuldung geht in aller Regel eine schwere Lebenskrise voraus."

Der aktuelle "Überschuldungsreport 2025" des Instituts für Finanzdienstleistungen belegt das. Denn am häufigsten sind Überschuldungsfälle demnach auf eine vorausgegangene Krankheit (17,6 Prozent) zurückzuführen, gefolgt von Arbeitslosigkeit oder reduzierter Erwerbstätigkeit (15,3 Prozent) sowie Scheidung, Trennung oder Tod des Ehepartners (10,3 Prozent). Nur in rund jedem siebten Fall sind das individuelle Konsumverhalten (9,7 Prozent) oder eine unwirtschaftliche Haushaltsführung (5,0 Prozent) ursächlich für das Problem.

Schulden kann also nahezu jeder und aus jeder Gesellschaftsschicht haben. Doch wie trägt man einen einmal angehäuften Schuldenberg wieder ab? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1: Problem eingestehen

"Erst wenn der Energieversorger mit der Stromsperre droht, der Druck und die Panik zu groß werden, kommen die Leute zur Beratung", sagt Eickel. Doch das ist in der Regel zu spät. Wichtig sei, das Problem schon zu erkennen, wenn das Geld auf den Konten nicht mehr ausreicht, man überall finanzielle Löcher stopfen oder sich Geld leihen muss oder Zahlungen sich verzögern. Zwar erfordert der erste Schritt Eickel zufolge Mut. Geldprobleme seien aber in der Regel lösbar. Und das kann umso einfacher sein, je eher Hilfe in Anspruch genommen wird.

Schritt 2: Beratungsstelle suchen

Wer das Problem erkannt hat, sollte sich im nächsten Schritt auf die Suche nach einer anerkannten Schuldnerberatungsstelle machen, die gemeinnützig arbeitet, rät Christoph Zerhusen, Jurist bei der Verbraucherzentrale NRW. Sie sollte also in Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände wie der Caritas, der Verbraucherzentralen oder der Kommunen sein. Eine Liste seriöser Anbieter finden Betroffene auf der Webseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung.

Denn Achtung: "Der Begriff Schuldnerberatung ist nicht geschützt", sagt Zerhusen. Wer im Netz auf die Suche gehe, könne mitunter auf schwarze Schafe treffen, die im schlimmsten Fall nur einen Kredit vermitteln wollen oder viel Geld für die Beratung verlangen. Das wäre für Betroffene in ihrer Situation kontraproduktiv.

Schritt 3: Benötigte Unterlagen zusammentragen