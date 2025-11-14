Wenn"s ohne Hilfe nicht geht Was geschieht eigentlich bei der Schuldnerberatung?

Von dpa Aktualisiert am 14.11.2025 - 10:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Überblick über die eigenen Finanzen verloren? Eine professionelle Schuldnerberatung kann dabei helfen, wieder auf die Füße zu kommen. (Quelle: Nico Tapia/dpa-tmn/dpa-bilder)

Wenn der Schuldenberg wächst, hilft professionelle Beratung beim Neustart. Je früher die in Anspruch genommen wird, desto besser kann das gelingen. Aber was genau passiert dabei?

Wer Schulden hat, fühlt sich oft überfordert: Nicht selten bleiben Briefe ungeöffnet, Mahnungen stapeln sich, ein Ausweg scheint nicht mehr in Sicht. Genau hier setzen Schuldnerberatungen an. Expertinnen und Experten helfen dabei, den Überblick zurückzugewinnen, die Probleme anzugehen und langfristig wieder selbstbestimmt mit Geld umzugehen.

"Man lernt, Herr oder Frau über seine Finanzen und über seinen Papierkrieg zu werden", sagt Christoph Zerhusen, Jurist bei der Verbraucherzentrale NRW. Außerdem helfen die Beratungsstellen dabei, die existenziellen Grundlagen wie Miete, Strom und Lebensmittel zu sichern, Schuldenbereinungs- und Haushaltspläne aufzustellen und mögliche Unterstützungsleistungen zu beantragen. So sollen Betroffene schnell wieder auf die Füße kommen.