"Schuldneratlas 2025" Warum viele in die Überschuldung rutschen - was man tun kann

Von dpa Aktualisiert am 14.11.2025 - 11:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Überschuldet ist, wer seinen finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht mehr nachkommen kann. (Quelle: Hannes P Albert/dpa/dpa-bilder)

Immer mehr Menschen können laut einer Studie ihren finanziellen Verpflichtungen nicht dauerhaft nachkommen. Warum? Wer ist besonders gefährdet? Wo finden Verbraucher Hilfe?

"Angst-Sparen" dämpfte Experten zufolge im vergangenen Jahr die Überschuldung in Deutschland. Inzwischen zeigt dieser Effekt offenbar keine Wirkung mehr. Die Zahl der überschuldeten Menschen steigt erstmals seit 2018 wieder. Das geht aus dem neuen "Schuldneratlas" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. Wie ist das zu erklären? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie viele Menschen in Deutschland sind überschuldet?

Laut Creditreform sind in Deutschland aktuell 5,67 Millionen Menschen ab 18 Jahren überschuldet – rund 111.000 oder zwei Prozent mehr als im Vorjahr. So viele neue Fälle gab es zuletzt 2016. "Nach Jahren multipler Krisen – Pandemie, Energiepreise, Inflation – sind Ersparnisse und Reserven vieler Verbraucher aufgezehrt", sagt Creditreform-Experte Patrik-Ludwig Hantzsch. Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen, erhöhte sich von 8,09 auf 8,16 Prozent.

Verschuldet ist, wer Kredite noch bedienen kann. Überschuldet ist, wer seinen finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht mehr nachkommen kann. Die Experten unterscheiden zwischen "harten", juristisch relevanten Fällen (Vollstreckungen, Inkasso, Haftbefehle) und "weichen" (anhaltende Zahlungsstörungen). Beide nahmen zuletzt zu. Es gibt mehr als drei Millionen harte Fälle.

Hantzsch erwartet, dass sich der Trend 2026 fortsetzt. Steigende Zinsen, hohe Lebenshaltungskosten und ein schwacher Arbeitsmarkt dürften die Situation verschärfen. In den vergangenen Jahren war die Überschuldung zurückgegangen. Noch bis 2020 waren knapp sieben Millionen Menschen betroffen. Für seinen "Schuldneratlas" wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus.

Wer ist besonders betroffen?

Der Trend betrifft inzwischen fast alle Einkommensgruppen. "Wir sehen mittlerweile viele, die eigentlich gut situiert sind, aber ihre finanzielle Belastbarkeit überschätzt haben", sagt Hantzsch. Eine überdurchschnittlich starke Zunahme wird bei jungen Menschen unter 30 Jahren und bei Älteren über 60 beobachtet. Jüngere geraten durch Konsum, Kredite und Onlinekäufe ins Straucheln, Ältere leiden unter steigenden Lebenshaltungskosten und niedrigen Renten. Männer sind häufiger überschuldet als Frauen.

Singles suchten laut Statistischem Bundesamt 2024 häufiger Hilfe bei Schuldnerberatungsstellen als andere Bevölkerungsgruppen. Mehr als jede zweite ratsuchende Person (51,2 Prozent) lebte allein in einem Haushalt. Am häufigsten nahmen hierzulande Menschen im Alter von 35 bis 45 Jahren eine Schuldnerberatung in Anspruch. Diese Altersgruppe machte rund ein Viertel der Fälle aus. Bei den unter 25-Jährigen betrugen die durchschnittlichen Verbindlichkeiten rund 11.000 Euro, bei Personen ab 65 Jahren etwa 47.000 Euro.

Was sind die Ursachen für Überschuldung?