Neue Studie Boomer sorgen sich weniger um ihre Rente

Von Amy Walker 19.11.2025 - 12:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein älteres Paar stößt mit Sekt an: Die Babyboomer-Generation macht sich am wenigsten Sorgen um ihre finanzielle Absicherung im Alter. (Quelle: IMAGO/Monkey Business 2/imago-images-bilder)

Die Deutschen machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage des Landes. Nur 35 Prozent fühlen sich einer neuen Studie zufolge finanziell gut abgesichert.

Je älter man ist, desto gelassener blickt man auf die eigenen Finanzen. Das ist ein zentrales Ergebnis einer neuen Studie der Internationalen Hochschule IU. Studienleiter Johannes Treu sagt: "Das finanzielle Wohlergehen und die finanzielle Stimmung in Deutschland teilen sich klar entlang der Generationengrenzen." So sagen 56,3 Prozent der Befragten, dass sie sich um die wirtschaftliche Lage des Landes Sorgen machen. Die Babyboomer sind dabei eher besorgt (61,1 Prozent) als die jüngeren Generationen.

Auch bei der Frage nach der Altersvorsorge zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen den Alterskohorten: Weniger als die Hälfte der Babyboomer (43,4 Prozent) machen sich Sorgen um ihre Rente, während vor allem bei der Generation X (50,5 Prozent) und der Generation Z (52,4 Prozent) die Angst vor der Altersarmut groß ist. Bei den Millennials sind es 49,0 Prozent.

Die IU-Studie Befragt wurden zwischen dem 12. und 23. Juni 2025 in einer repräsentativen Untersuchung 2.000 Personen zwischen 16 und 65 Jahren. Die Generationen wurden in folgende Alterskohorten aufgeteilt:

Generation Z: 16–30 Jahre

Generation Y ("Millennials"): 31–45 Jahre

Generation X: 46–60 Jahre

Babyboomer: 61–65 Jahre (eigentlich sind die Babyboomer noch älter, es wurden hier aber nur Personen bis 65 befragt)

Bundesregierung streitet noch über Reform der Rente

"Deshalb ist es dringend notwendig, die Altersvorsorge nachhaltig zu reformieren und private Vorsorgeinstrumente zu stärken", findet Treu. Die Bundesregierung streitet gerade über das Rentenpaket, der Streit entbrennt auch hier zwischen den Generationen. Der Unionsnachwuchs begründet seinen Widerstand damit, dass die von der SPD gewünschte Festschreibung des Rentenniveaus über 2031 hinaus Folgekosten von rund 120 Milliarden Euro nach sich ziehen würde – Kosten, die die Beschäftigten in den 2030er-Jahren zahlen müssten.

Bei der privaten Altersvorsorge will die Bundesregierung wohl ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot einführen, das die Bürgerinnen und Bürger zum Anlegen am Kapitalmarkt anregen soll. Denn noch immer sparen die Deutschen hauptsächlich mit Tagesgeld- und Festgeldkonten, wo die Zinsen im Vergleich zu den Renditechancen auf dem Kapitalmarkt sehr gering sind. Aktuelle Tagesgeldangebote bieten oft weniger als 2 Prozent Zinsen, was nicht ausreicht, um die aktuelle Inflation von rund 2,3 Prozent auszugleichen. Die besten Zinsangebote lesen Sie im t-online-Zinscheck nach.

Die Altersvorsorge ist der IU-Studie zufolge auch der zweitwichtigste Grund der Deutschen, ihr Geld zu sparen. 51,4 Prozent der Befragten gaben an, dass die Rente zu ihren wichtigsten finanziellen Zielen gehört. Für 58,9 Prozent ist die finanzielle Unabhängigkeit das wichtigste Sparziel.

Jüngere sparen vor allem für die erste Immobilie