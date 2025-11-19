Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab
Von dpa
Aktualisiert am 19.11.2025 - 10:18 UhrLesedauer: 1 Min.
Im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia kommen die Niederlande China entgegen und geben die Kontrolle über das Unternehmen wieder ab. Das teilte Wirtschaftsminister Vincent Karremans in Den Haag mit.
