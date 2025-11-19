t-online - Nachrichten für Deutschland
Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

Von dpa
Aktualisiert am 19.11.2025 - 10:18 Uhr
Im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia kommen die Niederlande China entgegen und geben die Kontrolle über das Unternehmen wieder ab. Das teilte Wirtschaftsminister Vincent Karremans in Den Haag mit.

Verwendete Quellen
  Nachrichtenagentur dpa
