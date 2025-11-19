t-online - Nachrichten für Deutschland
Bundesregierung will E-Mobilität entscheidend voranbringen

Von dpa
Aktualisiert am 19.11.2025 - 11:42 UhrLesedauer: 1 Min.
Ladesäule für E-AutosVergrößern des Bildes
Die Bundesregierung will Elektromobilität einfach, zuverlässig und bezahlbar machen. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Bundesregierung legt einen neuen Fahrplan vor. Das Ziel: Elektromobilität einfach, zuverlässig und bezahlbar machen.

Die Bundesregierung will mit einem Maßnahmenpaket den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland entscheidend voranbringen. Das Kabinett beschloss einen "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030". Darin heißt es, Rahmenbedingungen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur sollten verbessert werden. Verbrauchern solle die komfortable Nutzung von Elektrofahrzeugen ermöglicht werden. "Wer elektrisch fährt, soll jederzeit technisch verlässliche Ladeangebote zu transparenten und wettbewerblichen Preisen vorfinden – egal wo, wann und wie schnell geladen wird." Verbände und Verbraucher beklagen derzeit einen Tarifdschungel.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
