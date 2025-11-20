Warum Finanztipps von Freunden riskant sein können

Beratung muss individuelle Bedürfnisse im Blick haben

Deshalb genügt es auch nicht, selbst ein gutes Finanzwissen zu einem bestimmten Produkt - wie beispielsweise börsengehandelten Indexfonds (ETFs) - zu haben, um einem Freund diese für die Geldanlage ans Herz zu legen. "In manchen Fällen kann das trotz wissenschaftlich belegter Vorteile dennoch die falsche Entscheidung sein - etwa, wenn jemand in zwei Jahren ein Haus kaufen möchte", erklärt Finanzexperte Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Für einen solchen Anlagehorizont sind ETFs nämlich nichts, solche Wertpapiere sollten besser mindestens zehn Jahre lang unangetastet im Depot liegen können.

Bei einer seriösen Finanzberatung dürfe man nie von sich auf andere schließen oder Empfehlungen verallgemeinern, sondern müsse über viele Fragen herausfinden, wie die jeweilige finanzielle Situation sowie die Zukunftspläne des Ratsuchenden seien. Nauhauser vergleicht das mit einem Arztbesuch. "Wenn ich ständig Kopfschmerzen habe, nehme ich auch nicht einfach ein Medikament, das mir ein Freund gibt. Sondern ich gehe zum Arzt, damit er für meine Beschwerden eine Diagnose erstellt."

Wird ein Freund oder Familienmitglied von sich aus aktiv und empfiehlt gezielt Finanzprodukte, mit denen er angeblich selbst tolle Erfahrungen gemacht hat, würde Janko Laumann noch aus einem anderen Grund hellhörig werden. Der Grund: "Das ist ein ganz gängiges Geschäftsmodell von Vertriebsorganisationen." Der Schlüssel dazu ist auch hier das bestehende Vertrauensverhältnis im privaten Umfeld. "Es wird von den Verkäufern ausgenutzt, um selbst Provisionen für den Verkauf des Produkts einzustreichen", sagt Niels Nauhauser.

Studie zeigt: Tipps aus dem Freundeskreis sind nicht immer schlecht

Um herauszufinden, welche Interessen hinter den Finanztipps eines Freundes stecken, rät Andreas Hackethal deshalb, immer kritisch nachzufragen: Woher hast du dein Wissen? Bei wem genau kaufe ich das Produkt? Ist nicht das Risiko bei einer hohen Rendite immer auch sehr hoch? "Konkreten Anlagetipps auf Einzeltitel aus dem privaten Umfeld würde ich ohnehin nie Folge leisten", sagt Hackethal. Etwas anderes sei es, wenn man einen Tipp für ein Girokonto erhalte oder eine Finanz-App oder ein kostengünstiges Online-Depot empfohlen bekomme.

Trotz aller Risiken, die die Experten bei den Finanztipps innerhalb des Freundes- und Familienkreises sehen: Per se schlecht sein müssen diese nicht. Im Jahr 2024 hat eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern in einer Studie des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE die Qualität von Anlagetipps unter Freunden untersucht.

Das Ergebnis beschreiben die Ökonomen der Studie, zu denen auch Andreas Hackethal gehörte, so: Es zeigt sich, "dass Personen, die Empfehlungen von Freunden bei der Entscheidung über eigene Geldanlagen folgen, von einer höheren Portfolioqualität profitieren". Hackethal weist jedoch darauf hin, dass das Ergebnis stark vom Milieu abhängt, in dem man sich bewegt. Im Fall der Studie waren die Probanden eher wohlhabende Anlegerinnen und Anleger, die tendenziell eine hohe Kompetenz und eine gute Finanzbildung mitbrachten. "Gerade in sozialen Medien kann sich zwischen nur lose bekannten Menschen aber auch ein Investmentverhalten ausbreiten, das eine niedrigere Portfolioqualität mit sich bringt", warnt der Finanzprofessor deshalb.