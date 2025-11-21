Konjunktur Lagarde: Europa kann US-Zölle mit Reformen abfedern

21.11.2025

Europa hat es nach Ansicht von EZB-Präsidentin Lagarde selbst in der Hand, sein Wachstum in einer Welt im Umbruch zu sichern. (Archivbild) (Quelle: Arne Dedert/dpa/dpa-bilder)

Mehr Binnenmarkt statt neuer Verträge: Die EZB-Präsidentin fordert politische Entschlossenheit, um Wachstumseinbußen durch US-Zölle abzufedern. Welche Hürden sie im Detail sieht.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde fordert angesichts des angespannten Welthandels den Abbau von Hürden im europäischen Binnenmarkt. Damit könne Europa locker die Belastungen durch die höheren US-Zölle kompensieren: "Wenn wir nur ein Viertel davon umsetzen würden, würde dies ausreichen, um den Binnenhandel so anzukurbeln, dass die Auswirkungen der US-Zölle auf das Wachstum vollständig ausgeglichen würden", sagte Lagarde laut Redetext beim "Frankfurt European Banking Congress".

Es sei nicht notwendig, alles in der Europäischen Union zu harmonisieren. Nach Ansicht Lagardes würde es oft zum Beispiel ausreichen, dass etwas, das in der EU einmal genehmigt ist, in allen Mitgliedsstaaten zugelassen ist. "In mehreren wichtigen Bereichen verhindert die weiterhin erforderliche Einstimmigkeit im Europäischen Rat nach wie vor sinnvolle Fortschritte bei der Vollendung des Binnenmarkts", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB).