Mieten steigen kaum noch Forscher: Viele können einfach nicht mehr zahlen

Von dpa Aktualisiert am 22.10.2025 - 14:12 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Gelbe und graue Wohngebäude: Die Mietpreisdynamik stagniert, da viele Mieter an ihre Grenzen stoßen. (Quelle: Terroa)

In vielen Städten steigen die Mieten kaum noch oder bleiben gleich. Forscher sehen dafür einen einfachen Grund.

Der Anstieg von Mieten auf Immobilienportalen schwächt sich ab. Angebotsmieten von unmöblierten Wohnungen verteuerten sich ohne Berücksichtigung der Inflation von Juli bis September um 0,5 Prozent zum Vorquartal, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft mitteilte. Im Vorquartal lag das Plus bei 0,7 Prozent. Unter Berücksichtigung der Inflation stagnierten die Mieten im dritten Quartal.

"Die Preisdynamik am Mietmarkt hat sich nach den hohen Steigerungen der letzten Jahre deutlich abgekühlt", sagte der zuständige Projektleiter am Kiel Institut, Jonas Zdrzalek. Warum tritt die Entwicklung trotz hoher Nachfrage ein? Zdrzalek hält für möglich, dass eine Grenze erreicht sei: Mieter könnten oder wollten nicht mehr Miete zahlen. Auch verschiebe sich womöglich die Nachfrage hin zu möblierten Wohnungen und Wohngemeinschaften.

In den Großstädten stiegen die Angebotsmieten zum Vorquartal ohne Berücksichtigung der Inflation am stärksten in Leipzig (1,1 Prozent) und Düsseldorf (0,7 Prozent). Dort sind Mieten allgemein günstiger als in den anderen Großstädten. Die Mieten in Hamburg sanken um 0,2 Prozent und in Berlin um 0,3 Prozent. Gründe der Entwicklungen gehen aus der Mitteilung nicht hervor.

Mietpreisermittlung über Plattformen