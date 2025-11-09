Obwohl die Eltern ein Haus besitzen Darum wohnen junge Menschen häufiger zur Miete

Von Leon Bensch 09.11.2025 - 15:12 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Familie vor dem Eigenheim: Der Traum vom eigenen Haus bleibt für viele junge Menschen unerreichbar. (Quelle: Halfpoint)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wer aus einem Eigentümerhaushalt stammt, sollte eigentlich im Vorteil sein. Warum sich der Traum vom Eigentum immer seltener erfüllt, zeigt eine neue Studie.

Viele Deutsche träumen vom Eigenheim. Doch während frühere Generationen diesen Traum noch verwirklichen konnten, rückt er heute für viele junge Menschen in weite Ferne. Dabei würde man annehmen: Wer aus einem Haushalt mit Wohneigentum kommt, hat bessere Chancen, selbst ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, zum Beispiel durch finanzielle Unterstützung der Eltern oder durch Erbschaften.

Doch neue Daten zeigen einen überraschenden Trend: Kinder von Eigentümereltern leben heute immer häufiger zur Miete. Wie ist das möglich und was sagt das über Chancen und Gerechtigkeit in Deutschland aus?

Immer weniger junge Menschen besitzen ein Eigenheim

In vielen Ländern Europas – auch in Deutschland – lässt sich seit rund zwei Jahrzehnten ein klarer Trend beobachten: Immer weniger junge Erwachsene schaffen es, Wohneigentum zu erwerben. Besonders betroffen sind die Geburtsjahrgänge ab den 1980er-Jahren. Während ihre Eltern oftmals noch in den eigenen vier Wänden leben, wohnen viele ihrer Kinder zur Miete, trotz gleicher oder sogar besserer Bildungsabschlüsse.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt auf Basis von EU-SILC-Daten (Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen), dass sich die Eigentumsquote bei jungen Menschen in Deutschland seit Jahren rückläufig entwickelt. Der Immobilienbesitz konzentriert sich zunehmend auf ältere Generationen. Dieser Wandel hat Auswirkungen auf die Vermögensverteilung und die langfristige soziale Absicherung vieler Haushalte.

Der Elternbonus beim Immobilienkauf verliert an Wirkung

Noch in den 1950er-Jahren zeigte sich ein relativ stabiles Bild: Ein Drittel der damaligen Kindergeneration lebte später im Eigenheim – ebenso wie ihre Eltern zuvor. Diese Gruppe stellte den größten Anteil dar. Auch der Aufstieg ins Eigentum war möglich: Fast ein Viertel derjenigen, deren Eltern zur Miete wohnten, schaffte den Sprung in die eigenen vier Wände.

Dieser Zusammenhang verändert sich jedoch spürbar. In den nachfolgenden Geburtskohorten verschieben sich die Verhältnisse, vor allem bei den Jüngeren. Heute ist es nicht mehr die Regel, Eigentum zu besitzen oder zu erben, sondern in eine Mietwohnung zu ziehen.

Die vier Wege zwischen den Generationen

Die Studie des DIW unterscheidet beim Wohneigentum vier typische Verläufe zwischen Eltern und ihren Kindern.

1. Eltern Eigentümer – Kinder Eigentümer:

In den 1950er-Jahrgängen die häufigste Konstellation (33 Prozent).

In der Generation 1985–1989 nur noch ca. 20 Prozent.

Bedeutung nimmt deutlich ab: Immobilienbesitz bleibt seltener in der Familie.

2. Eltern Eigentümer – Kinder Mieter:

Früher nur 14 Prozent – heute mit 37 Prozent die größte Gruppe.

Zeigt: Selbst mit Hausbesitz der Eltern gelingt der Sprung ins eigene Eigentum immer seltener.

3. Eltern Mieter – Kinder Eigentümer:

Früher für 24 Prozent ein sozialer Aufstieg.

Heute gelingt das nur noch rund 8 Prozent – ein deutlicher Rückgang bei den Chancen auf Immobilienerwerb.

4. Eltern Mieter – Kinder Mieter:

Anteil stieg leicht: von 29 auf 34 Prozent.

Diese Konstellation bleibt vergleichsweise konstant – Miete bleibt Alltag.

Selbst Kinder von Eigentümern bleiben häufiger Mieter