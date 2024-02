Aktualisiert am 29.02.2024 - 11:17 Uhr

Aktualisiert am 29.02.2024 - 11:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Inflation in Deutschland hat im Februar wegen sinkender Energiepreise erneut spürbar nachgelassen. Darauf deuten erste Daten aus den Bundesländern hin. Die Verbraucherpreise stiegen in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen jeweils langsamer als noch im Januar. Sie erhöhten sich von 2,1 bis 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die statistischen Landesämter am Donnerstag mitteilten.