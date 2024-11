Auch XRP spielt eine wichtige Rolle. Dabei unterscheidet sich XRP aber gravierend von den anderen Kryptowährungen. Was ist das Besondere an XRP? Wir klären auf.

Was ist XRP?

Die Verwendung und Zukunft von XPR

Die Kryptowährung XRP dient in erster Linie der Abwicklung von Transaktionen, vorrangig von Banken und anderen Zahlungsdienstleistern. Für jede Transaktion müssen Gebühren in Höhe von 0,00001 XRP gezahlt werden, diese werden danach vernichtet.

XRP dient bei den Transaktionen als Wertermittler. Die einzelnen Währungen werden dabei in XRP umgewandelt. Ein Beispiel: Eine Rechnung in US-Dollar soll von einer Firma in Deutschland gezahlt werden. Es werden Euros in XRP umgerechnet, dann über das Ripple-Netzwerk in das Empfängerland transferiert und dort in US-Dollar umgewandelt.