Ripple und XRP – mehr als Spekulation?

Johanna Belitz vom digitalen Vermögensverwalter Valour widerspricht Backs Theorie. Die zum US-Unternehmen Ripple Labs gehörige digitale Kryptowährung XRP sei kein reines Spekulationsobjekt: "Anders als viele Altcoins, die nur auf Spekulation basieren, löst XRP ein reales Problem: die Verbesserung der globalen Zahlungsinfrastruktur. Seine Langlebigkeit, Liquidität und regulatorische Fortschritte sprechen klar gegen eine völlige Wertlosigkeit."

Back hingegen hält Altcoins wie XRP für zentralisiert, manipulierbar oder technisch fehlerhaft. Ripple Labs ist seiner Ansicht nach eher ein Fintech-Unternehmen mit Token als eine echte Kryptowährung im "bitcoinschen" Sinn. Häufig vergleicht der Kryptoexperte Altcoins mit Pump-and-Dump-Projekten, bei denen Kurse künstlich hochgetrieben und dann abgestoßen werden, zum Schaden ahnungsloser Anleger.

Belitz räumt ein, dass Ripple Labs großen Einfluss auf den XRP-Markt hat. Das Unternehmen hält über 40 Milliarden XRP in Treuhand, eine Maßnahme, die 2017 eingeführt wurde, um mehr Transparenz zu schaffen. Kritiker sehen darin jedoch ein Zentralisierungsproblem. Die Ripple-Blockchain selbst sei hingegen dezentralisiert, werde von internationalen Finanzinstituten genutzt und entspreche somit den Dezentralisierungsanforderungen von Kryptowährungen.

"Sie werden auf Null fallen" – Warnung oder Ideologie?

Backs Satz "They’re all going to zero", zu Deutsch: "Sie werden alle auf Null gehen", ist nicht wörtlich gemeint, sondern eher als Warnung zu verstehen: Viele Altcoins hätten laut Back keinen langfristigen intrinsischen Wert. Dieser ergibt sich aus den grundlegenden Eigenschaften und dem Nutzen, den ein Gegenstand oder Investment langfristig bietet.

Die meisten Kryptoprojekte könnten durch Regulierung, technische Fehler oder sinkendes Interesse in der Bedeutungslosigkeit enden. Für Anleger heißt das: Totalverlust ist ein mögliches Szenario.

Doch Belitz hält dagegen: Viele Altcoins scheitern zwar, aber XRP beispielsweise habe bewiesen, dass es mehrere Marktzyklen übersteht, Akzeptanz bei Finanzinstituten genießt und von großen Börsen unterstützt wird.

Marktbereinigung unvermeidlich

Auch Kryptoexperte Marco Recksieck, Gründer der Medien- und Newsplattform "Bitcoin2Go", mahnt zur Vorsicht: Wer sorglos investiert, riskiert hohe Verluste. Negativschlagzeilen über technische Probleme und Betrug färbten auch auf seriöse Projekte ab. "Nur wer versteht, worin er investiert, kann Risiken richtig einschätzen. Und das fehlt vielen leider noch."

Das Aus für viele Projekte passiert oft leise: Wenn Kapital und Nutzer fehlen, verschwinden sie. Andere entwickeln sich weiter, abseits medialer Hypes. Wie in anderen jungen Technologiebranchen wird sich der Markt bereinigen. Am Ende überleben nur die Projekte mit echtem Nutzen. Ripple könnte dazugehören.

Will Adam Back nur Aufmerksamkeit?

Ob Back bewusst provoziert, ist unklar. Fakt ist: Er formuliert auf X oft zugespitzt und grenzt sich klar vom "Krypto-Hype" ab. Das verschafft ihm Aufmerksamkeit und festigt seine Rolle als Hüter der Bitcoin-Idee. Zwar sind viele Altcoins gescheitert, doch Projekte wie Ethereum, Solana oder Ripple verfügen über große Nutzerbasen, Partnerschaften und teils realwirtschaftliche Anwendungen.