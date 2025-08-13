Provokation oder Prophezeiung? Wenn Kryptowährungen angeblich wertlos werden
Provokante Worte, harte Fakten? Ein Bitcoin-Maximalist rechnet mit Ripple und Co. ab. Was ist dran an seiner radikalen Prognose?
"Alle Altcoins werden auf Null fallen." Mit diesem Satz lässt sich Adam Back, einer der einflussreichsten Bitcoin-Verfechter, gern zitieren. Damit trifft er ins Herz einer Branche, die vom Glauben an unendliche Kursgewinne lebt.
Für die einen ist das eine warnende Analyse, für die anderen gezielte Verunsicherung. Die Geschichte der Kryptowährungen ist nämlich voll von Projekten, die einst gehypt, von den Medien umschwärmt und von Investoren gefeiert wurden, nur um wenig später in der Versenkung zu verschwinden.
Aber sind solche Aussagen berechtigte Warnungen oder gezielte Verunsicherung, um Kapital in Bitcoin zu lenken? Und was bedeutet das für Millionen Kleinanleger, die sich fragen: Ist mein Investment solide oder nur eine Wette mit Ablaufdatum?
Wenn Altcoins angeblich wertlos werden
Um sich in der Berichterstattung als Experte Gehör zu verschaffen, greifen einige zu drastischen Formulierungen. So auch Adam Back, renommierter britischer Kryptograph und CEO von Blockstream, einem kanadischen Unternehmen, das auf die Entwicklung von Bitcoin- und Blockchain-Technologien spezialisiert ist.
Back sagt, er habe nie eine andere Kryptowährung als Bitcoin besessen, also kein Ether, Solana oder XRP. Für ihn steht fest: Alle alternativen Coins zu Bitcoin, sogenannte Altcoins, werden wertlos. "Die Alt-Kapitulation ist da", postete er am 16. Juni auf X und meint damit, dass Insider ihre Altcoin-Bestände verkaufen und in Bitcoin umschichten.
Alternative Kryptowährungen könnten Back zufolge zwar nützlich sein, doch ein Nutzen bedeute nicht automatisch Wert. "Durch technische Verbesserungen verlieren solche Dinge oft an Wert – und genau so ist es bei Altcoins. In sie zu investieren, ergibt für mich einfach keinen Sinn", so Back.
Wer ist Adam Back und warum ist seine Meinung relevant?
Adam Back gilt als einflussreicher Unternehmer und Pionier der Bitcoin-Entwicklung. Er erfand Hashcash, ein Proof-of-Work-System, das als direkte technische Grundlage für Bitcoin diente.
Proof of Work ("Arbeitsnachweis")
Ein Proof-of-Work-System (PoW) ist ein Mechanismus, mit dem viele Kryptowährungen – zum Beispiel Bitcoin – Transaktionen absichern und das Netzwerk dezentral steuern. Es wurde entwickelt, um Missbrauch, Manipulation und Spam in offenen Netzwerken zu verhindern. Das Gegenteil von Proof of Work (PoW) ist Proof of Stake (PoS).
Viele vermuten, dass Adam Back Kontakt zu Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto hatte. Backs Stimme hat Gewicht, vor allem in der Bitcoin-Community. Der gebürtige Brite ist bekennender Bitcoin-Maximalist, also überzeugt, dass langfristig nur Bitcoin überlebt und alle anderen Kryptowährungen scheitern.
Für Anleger, die in Alternativen zu Bitcoin wie XRP, Solana, Litecoin oder Cardano investiert sind, eine verstörende Botschaft. Aber ist diese Sorge berechtigt?
Ripple und XRP – mehr als Spekulation?
Johanna Belitz vom digitalen Vermögensverwalter Valour widerspricht Backs Theorie. Die zum US-Unternehmen Ripple Labs gehörige digitale Kryptowährung XRP sei kein reines Spekulationsobjekt: "Anders als viele Altcoins, die nur auf Spekulation basieren, löst XRP ein reales Problem: die Verbesserung der globalen Zahlungsinfrastruktur. Seine Langlebigkeit, Liquidität und regulatorische Fortschritte sprechen klar gegen eine völlige Wertlosigkeit."
Back hingegen hält Altcoins wie XRP für zentralisiert, manipulierbar oder technisch fehlerhaft. Ripple Labs ist seiner Ansicht nach eher ein Fintech-Unternehmen mit Token als eine echte Kryptowährung im "bitcoinschen" Sinn. Häufig vergleicht der Kryptoexperte Altcoins mit Pump-and-Dump-Projekten, bei denen Kurse künstlich hochgetrieben und dann abgestoßen werden, zum Schaden ahnungsloser Anleger.
Belitz räumt ein, dass Ripple Labs großen Einfluss auf den XRP-Markt hat. Das Unternehmen hält über 40 Milliarden XRP in Treuhand, eine Maßnahme, die 2017 eingeführt wurde, um mehr Transparenz zu schaffen. Kritiker sehen darin jedoch ein Zentralisierungsproblem. Die Ripple-Blockchain selbst sei hingegen dezentralisiert, werde von internationalen Finanzinstituten genutzt und entspreche somit den Dezentralisierungsanforderungen von Kryptowährungen.
"Sie werden auf Null fallen" – Warnung oder Ideologie?
Backs Satz "They’re all going to zero", zu Deutsch: "Sie werden alle auf Null gehen", ist nicht wörtlich gemeint, sondern eher als Warnung zu verstehen: Viele Altcoins hätten laut Back keinen langfristigen intrinsischen Wert. Dieser ergibt sich aus den grundlegenden Eigenschaften und dem Nutzen, den ein Gegenstand oder Investment langfristig bietet.
Die meisten Kryptoprojekte könnten durch Regulierung, technische Fehler oder sinkendes Interesse in der Bedeutungslosigkeit enden. Für Anleger heißt das: Totalverlust ist ein mögliches Szenario.
Doch Belitz hält dagegen: Viele Altcoins scheitern zwar, aber XRP beispielsweise habe bewiesen, dass es mehrere Marktzyklen übersteht, Akzeptanz bei Finanzinstituten genießt und von großen Börsen unterstützt wird.
Marktbereinigung unvermeidlich
Auch Kryptoexperte Marco Recksieck, Gründer der Medien- und Newsplattform "Bitcoin2Go", mahnt zur Vorsicht: Wer sorglos investiert, riskiert hohe Verluste. Negativschlagzeilen über technische Probleme und Betrug färbten auch auf seriöse Projekte ab. "Nur wer versteht, worin er investiert, kann Risiken richtig einschätzen. Und das fehlt vielen leider noch."
Das Aus für viele Projekte passiert oft leise: Wenn Kapital und Nutzer fehlen, verschwinden sie. Andere entwickeln sich weiter, abseits medialer Hypes. Wie in anderen jungen Technologiebranchen wird sich der Markt bereinigen. Am Ende überleben nur die Projekte mit echtem Nutzen. Ripple könnte dazugehören.
Will Adam Back nur Aufmerksamkeit?
Ob Back bewusst provoziert, ist unklar. Fakt ist: Er formuliert auf X oft zugespitzt und grenzt sich klar vom "Krypto-Hype" ab. Das verschafft ihm Aufmerksamkeit und festigt seine Rolle als Hüter der Bitcoin-Idee. Zwar sind viele Altcoins gescheitert, doch Projekte wie Ethereum, Solana oder Ripple verfügen über große Nutzerbasen, Partnerschaften und teils realwirtschaftliche Anwendungen.
Adam Back vertritt eine fundamentalistische Bitcoin-Position, gestützt auf technische Expertise. Er reiht sich damit in eine Riege prominenter Provokateure wie Robert Kiyosaki ein, der ebenfalls gern radikale Thesen formuliert, wie, dass jeder ein Bitcoin-Millionär werden könne oder dass man Aktien verkaufen und stattdessen in Bitcoin, Gold und Silber investieren solle. Während Kiyosaki mit makroökonomischen Risiken argumentiert, sind Backs Warnungen pauschaler und ideologisch gefärbt.
Ob er recht behält, hängt davon ab, ob man an ein "One Coin to rule them all"-Szenario glaubt – also eine Währung, die den gesamten Kryptomarkt beherrscht – oder an eine vielfältige Krypto-Zukunft, in der mehrere Währungen nebeneinander existieren und echten Nutzen bringen.
