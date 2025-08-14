Neues Rekordhoch Bitcoin-Kurs erstmals über 124.000 Dollar

Von dpa , reuters Aktualisiert am 14.08.2025 - 08:25 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bitcoin-Münze: Neuer Rekordkurs von über 124.000 Dollar durch günstige US-Gesetze. (Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez)

Kursexplosion bei Bitcoin – In Asien startet die digitale Währung mit einem Paukenschlag in den Tag. Welche Faktoren jetzt für Rückenwind sorgen.

Die Kryptowährung Bitcoin hat am Donnerstag erstmals die Marke von 124.000 Dollar (110.000 Euro) überschritten. Bei Handelsbeginn in Asien stieg der Kurs der kapitalstärksten Kryptowährung der Welt zwischenzeitlich auf mehr als 124.500 Dollar. Der Anstieg wurde durch steigende US-Aktien, das Interesse institutioneller Investoren und eine günstige Gesetzgebung in den USA begünstigt.

"Technisch gesehen könnte ein nachhaltiger Ausbruch über 125.000 Dollar den Bitcoin auf 150.000 Dollar treiben", schrieb IG-Marktanalyst Tony Sycamore in einer Analyse. Im Sog des Höhenflugs erreichte auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether mit 4.780,04 Dollar den höchsten Stand seit Ende 2021. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent zugelegt.