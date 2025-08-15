t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesKryptowährung

Kryptowährungen: Urteil – Diebstahl wird nicht geahndet

DAX
24.359,30(-0,07%)
Gold
3.336,55 USD(+0,00%)
Bitcoin
100.747,82 EUR(-0,80%)
Öl Brent
66,89 USD(+1,75%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextVier Teenager sterben bei schwerem Unfall
TextHersteller ruft vier Brotaufstriche zurück
TextSchweizer holen Leiche aus Bodensee
TextErster Profivertrag: 16-Jährige erntet Hass
TextRTL ändert kurzfristig das Programm

2,5 Millionen Euro weg
Gericht urteilt: Kryptowährungen klauen ist nicht strafbar

Von Leon Bensch
Aktualisiert am 16.08.2025 - 14:01 UhrLesedauer: 3 Min.
Bitcoin-Münzen in einem PortemonnaieVergrößern des Bildes
Bitcoin-Münzen in einer Geldbörse (KI-Symbolbild): Gerichtsurteil zeigt Schwachstellen beim Diebstahl von Kryptowährungen auf.
News folgen

Einem Mann werden digitale Coins im Millionenwert gestohlen – doch vor Gericht gilt das nicht als Straftat. Was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Urteil?

Im November 2023 verschwinden rund 25 Millionen Coins aus einer Wallet, einer digitalen Brieftasche für Kryptowährungen, und werden auf fremden Konten verteilt. Der Besitzer steht vor dem Nichts, die Spur führt zu einem Mann, der eigentlich helfen sollte: Er hatte die Wallet eingerichtet, die Passwörter erstellt – und behalten.

Loading...

Was nach einem klaren Fall von Diebstahl klingt, nimmt vor Gericht eine unerwartete Wendung. Das Oberlandesgericht Braunschweig kommt zu dem Schluss: Keine Straftat (Az.: 1 Ws 185/24). Denn wer ein Passwort nutzt, das er ohnehin kennt, "umgeht" keinen Schutz, so die Juristen.

Passwort-Diebstahl durch Helfer

Alles begann mit einem scheinbar harmlosen Anliegen: Ein Mann beauftragte einen Bekannten, ihm eine digitale Wallet einzurichten. Einen Satz aus 24 zufällig angeordneten Passwörtern, die sogenannte Seed Phrase, die den Zugang sichern sollten, richtete der Helfer ein – und behielt sie entgegen der Absprache.

Danach geschah das Unglaubliche: 24.973.001 auf dieser Wallet abgelegte digitale Coins verschwanden. Binnen Minuten wurde ein Vermögen von rund 2,5 Millionen Euro auf fremde Adressen im Netzwerk verschoben. Der Besitzer ist überzeugt, dass nur derjenige, der die Passwörter kannte, die Transaktion durchführen konnte. Er zeigte den Helfer wegen mutmaßlichen Diebstahls an.

Gericht beschließt Vermögensarrest

Die Staatsanwaltschaft reagierte schnell. Im Februar 2024 beantragte das Amtsgericht Göttingen einen Vermögensarrest in Millionenhöhe, um das mutmaßlich gestohlene Geld zu sichern. Kurz darauf durchsuchten Ermittler die Wohnung des Beschuldigten. Sie fanden Hardware-Wallets und Sicherungscodes.

Doch die Verteidigung schlug zurück. Vor dem Landgericht Göttingen argumentierten die Anwälte: Der Beschuldigte habe nichts "gehackt", keine Sicherung überwunden, sondern lediglich bekannte Zugangsdaten genutzt. Das Gericht folgte dieser Sichtweise und hob den Arrest am 31. Mai 2024 auf.

Kein Anfangsverdacht festgestellt

Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Sie wollte das Urteil nicht akzeptieren und zog vor das Oberlandesgericht Braunschweig. Das Verfahren endete jedoch überraschend: Das OLG bestätigte die Entscheidung des Landgerichts. Die Richter sahen zwar den Verlust, aber keinen hinreichenden Anfangsverdacht für eine strafbare Handlung.

Das Gericht argumentierte streng nach dem Wortlaut der Strafnormen: § 202a StGB (Ausspähen von Daten) greift nur, wenn eine besonders gesicherte Datenzugangssperre überwunden oder umgangen wird. Das heißt: Weil der Beschuldigte kein Passwort "umgangen", sondern ein bekanntes genutzt hatte, beging er keine Straftat.

Dass er dem Opfer zugesagt hatte, die Passwörter zu vernichten, ist moralisch und vertragsrechtlich höchst problematisch, aber strafrechtlich kein "Umgehen" einer Sicherung. Juristisch gesehen war die "Tür" nicht verschlossen, sondern stand offen.

Warum Kryptodiebstahl oft kein "Diebstahl" ist

In der digitalen Welt hängt der Schutz von sehr speziellen Tatbeständen ab, die nicht alle Konstellationen abdecken. Kryptowährungen sind rechtlich gesehen keine "Sachen", sondern Daten. Während in der analogen Welt das Strafrecht den Besitz direkt schützt, greifen die klassischen Diebstahlparagrafen hier nicht.

Wer also jemandem Geld aus der Tasche nimmt, macht sich wegen Diebstahls (§ 242 StGB) strafbar. Entscheidend ist allein, dass jemand eine "fremde bewegliche Sache" wegnimmt. Ob die Tasche verschlossen ist oder offensteht, spielt keine Rolle. Im IT-Bereich kommen nur Straftatbestände wie das Ausspähen von Daten (§ 202a StGB), Computerbetrug (§ 263a StGB) oder Datenveränderung (§ 303a StGB) infrage.

Meistgelesen

Diese Normen setzen aber voraus, dass jemand eine Sicherung überwindet oder ein Täuschungsmanöver begeht. Nutzt ein Täter einfach ein bekanntes Passwort, fehlt genau dieses "Mehr" an krimineller Energie. Juristisch ist die Tür nicht aufgebrochen, sondern stand offen – auch wenn das Opfer der rechtmäßige Besitzer der Coins war.

Fazit: Warum Passwortteilen brandgefährlich bleibt

Der Fall zeigt eindrücklich, wie gefährlich der sorglose Umgang mit Passwörtern sein kann. Das Urteil verdeutlicht eine juristische Strafbarkeitslücke. Wer ein Passwort nutzt, das er ohnehin kennt, begeht nach aktueller Rechtsprechung nicht automatisch eine kriminelle Handlung. Für das Opfer hat die Entscheidung einen bitteren Beigeschmack. Er hatte sich auf die Hilfe eines Bekannten verlassen und wurde anschließend um sein Geld betrogen.

Verwendete Quellen
  • Oberlandesgericht Braunschweig: "Anfangsverdacht für eine strafbare Handlung eines Beschuldigten als Voraussetzung für die Anordnung des Vermögensarrestes zur Sicherung der Wertersatzeinziehung (hier: sog. Kryptodiebstahl)" (Az.: 1 Ws 185/24)
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BraunschweigGerichtsurteilGöttingenKryptowährungKünstliche Intelligenz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom