EU macht Tempo Digitaler Euro soll noch 2025 kommen

Von Leon Bensch 25.08.2025 - 13:29 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Digitale 1-Euro-Münze (KI-Symbolbild): Brüssel beschleunigt die Einführung des digitalen Euros im Wettlauf mit den USA.

Erst zögerlich, jetzt mit Eile: Brüssel will den digitalen Euro schneller denn je auf den Weg bringen. Was steckt dahinter?

Die Europäische Union will noch in diesem Jahr einen eigenen Euro-Stablecoin zulassen und macht damit plötzlich Tempo bei der Entwicklung digitaler Währungen. Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Sache vertraute EU-Beamte. Der Schritt gilt als Reaktion auf die USA, die mit dem "Genius Act" Stablecoins bereits umfassend reguliert haben. Stablecoins sind digitale Münzen, die ihren Wert fest an eine staatliche Währung wie den Euro oder den US-Dollar koppeln und damit im Gegensatz zu Bitcoin oder Ethereum keine starken Kursschwankungen aufweisen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde drängte das Europäische Parlament, die nötigen gesetzlichen Grundlagen schnell zu verabschieden: "Ein gesetzlicher Rahmen für den digitalen Euro muss rasch geschaffen werden, bitte", sagte sie laut "Financial Times" in einer Anhörung.

Auch EZB-Volkswirt Jürgen Schaaf warnte jüngst in einem Blogbeitrag der Notenbank: Sollten sich US-Dollar-Stablecoins im Euroraum weit verbreiten – sei es für Zahlungen, Sparzwecke oder Abrechnungen –, könnte die EZB "die Kontrolle über die monetären Bedingungen" verlieren.

EU erwägt öffentliche Blockchains

Bisher hatte die EU vorgesehen, den digitalen Euro auf einer eigenen, geschlossenen Plattform – einer sogenannten privaten Blockchain – zu betreiben. Nach Informationen der "Financial Times" denken die Verantwortlichen in Brüssel nun aber auch über einen radikalen Kurswechsel nach: Demnach könnte der Euro-Stablecoin auf einer öffentlichen Blockchain wie Ethereum oder Solana laufen.

Eine Blockchain ist vereinfacht gesagt ein digitales Register, in dem jede Transaktion dauerhaft und fälschungssicher gespeichert wird. Bei öffentlichen Blockchains ist dieses Register für alle Nutzer zugänglich: Wer die sogenannte Wallet-Adresse kennt, kann sämtliche Geldbewegungen dieser digitalen Brieftasche nachvollziehen. Die Daten sind zwar verschlüsselt, dennoch sind die Transaktionen transparent.

Der Vorteil eines solchen Ansatzes: Der digitale Euro könnte direkt an bestehende Ökosysteme anschließen. Dort sind Stablecoins wie Tether (USDT) oder der an den US-Dollar gekoppelte USDC bereits fest etabliert. Auch der erst kürzlich in Deutschland von dem Unternehmen AllUnity Media gestartete, vollständig regulierte und durch Einlagen gesicherte Euro-Stablecoin (EURAU) läuft auf Ethereum.

Für die EU würde das bedeuten, dass der eigene digitale Euro sofort in einem funktionierenden Umfeld verfügbar wäre – mit Millionen bestehender Nutzer und erprobter Technik.

