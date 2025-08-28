Krypto-Rivalen im Duell Warum Ethereum plötzlich die Nase vorn hat

Von Leon Bensch 28.08.2025 - 16:51 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ethereum-Münze ETH: Die zweitgrößte Kryptowährung zieht mit Innovation und Vertrauen an Bitcoin vorbei.

Die zweitgrößte Kryptowährung macht mit satten Kursgewinnen und Milliardenzuflüssen Schlagzeilen. Doch was macht Ethereum so besonders?

Ethereum zieht davon: Am 24. August durchbrach die Kryptowährung erstmals die Marke von 4.900 US-Dollar. So hoch stand sie noch nie. Während der Bitcoin im gleichen Zeitraum rund fünf Prozent an Wert verlor, legte Ethereum um etwa 25 Prozent zu. Auch auf Jahressicht ist der Unterschied deutlich: Plus 34 Prozent bei Ethereum gegenüber 17 Prozent bei Bitcoin. Der Ether-Token (ETH) zeigt damit eine klare Outperformance und wird für viele Anleger zunehmend zur Alternative.

Kapitalströme, neue Anwendungen und milliardenschwere Investitionen schaffen Rückenwind. Experten sprechen bereits von einem veränderten Kräfteverhältnis zwischen den beiden bekanntesten Kryptowährungen. Hat Ethereum womöglich das bessere Konzept und mehr Zukunft als der große Bruder Bitcoin?

Ethereum 3.899,89 EUR +70,90% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 17:19 Uhr Bison Ethereum Krypto Hoch 4.096,94 Zwischenwert Hoch / Mittel 3.407,91 Mittel 2.718,88 Zwischenwert Mittel / Tief 2.029,85 Tief 1.340,82 Okt '24 Jan '25 Apr '25 Jul '25

Kurstreiber für Ethereum

Der jüngste Höhenflug von Ethereum hat mehrere Ursachen. Ein entscheidender Faktor ist die Verschiebung von Kapitalströmen zwischen den beiden größten Kryptowährungen. Während Bitcoin-ETFs im August Abflüsse von rund 977 Millionen US-Dollar verzeichneten, flossen in Ethereum-ETFs etwa 3,2 Milliarden US-Dollar. Gründe sind meist Gewinnmitnahmen und Investitionen in chancenreichere Anlageobjekte.

Schon im Juli lagen die Zuflüsse bei Ethereum bei etwa 5,4 Milliarden US-Dollar – fast auf Augenhöhe mit den sechs Milliarden bei Bitcoin. Marktanalyst Maximilian Wienke vom Onlinebroker eToro sieht darin ein klares Signal: "Kapital rotiert sichtbar von Bitcoin zu Ethereum."

Ein zweiter Grund sind sogenannte "Whale-Aktivitäten". Als Krypto-Wale bezeichnet man Investoren, die sehr große Mengen einer Kryptowährung halten und mit ihren Transaktionen ganze Märkte bewegen können. Seit Mitte August hat ein solcher Wal Bitcoins im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar auf die Plattform Hyperliquid übertragen und einen großen Teil davon in ETH (Ether-Token) umgewandelt. Rund 18.000 BTC wurden dabei in 416.600 ETH getauscht. Solche Bewegungen können Nachahmer anziehen und den Kurs zusätzlich treiben.