Ethereum überholt Bitcoin: Was die Kryptowährung antreibt

Krypto-Rivalen im Duell
Warum Ethereum plötzlich die Nase vorn hat

Von Leon Bensch
28.08.2025 - 16:51 UhrLesedauer: 3 Min.
Ethereum-Münze ETHVergrößern des Bildes
Ethereum-Münze ETH: Die zweitgrößte Kryptowährung zieht mit Innovation und Vertrauen an Bitcoin vorbei.
News folgen

Die zweitgrößte Kryptowährung macht mit satten Kursgewinnen und Milliardenzuflüssen Schlagzeilen. Doch was macht Ethereum so besonders?

Ethereum zieht davon: Am 24. August durchbrach die Kryptowährung erstmals die Marke von 4.900 US-Dollar. So hoch stand sie noch nie. Während der Bitcoin im gleichen Zeitraum rund fünf Prozent an Wert verlor, legte Ethereum um etwa 25 Prozent zu. Auch auf Jahressicht ist der Unterschied deutlich: Plus 34 Prozent bei Ethereum gegenüber 17 Prozent bei Bitcoin. Der Ether-Token (ETH) zeigt damit eine klare Outperformance und wird für viele Anleger zunehmend zur Alternative.

Kapitalströme, neue Anwendungen und milliardenschwere Investitionen schaffen Rückenwind. Experten sprechen bereits von einem veränderten Kräfteverhältnis zwischen den beiden bekanntesten Kryptowährungen. Hat Ethereum womöglich das bessere Konzept und mehr Zukunft als der große Bruder Bitcoin?

Ethereum

3.899,89 EUR+70,90%
Aktuelles ChartZeitraum 1 Jahr17:19 UhrBison
Ethereum Krypto
Hoch
4.096,94
Zwischenwert Hoch / Mittel
3.407,91
Mittel
2.718,88
Zwischenwert Mittel / Tief
2.029,85
Tief
1.340,82
Okt '24Jan '25Apr '25Jul '25

Kurstreiber für Ethereum

Der jüngste Höhenflug von Ethereum hat mehrere Ursachen. Ein entscheidender Faktor ist die Verschiebung von Kapitalströmen zwischen den beiden größten Kryptowährungen. Während Bitcoin-ETFs im August Abflüsse von rund 977 Millionen US-Dollar verzeichneten, flossen in Ethereum-ETFs etwa 3,2 Milliarden US-Dollar. Gründe sind meist Gewinnmitnahmen und Investitionen in chancenreichere Anlageobjekte.

Schon im Juli lagen die Zuflüsse bei Ethereum bei etwa 5,4 Milliarden US-Dollar – fast auf Augenhöhe mit den sechs Milliarden bei Bitcoin. Marktanalyst Maximilian Wienke vom Onlinebroker eToro sieht darin ein klares Signal: "Kapital rotiert sichtbar von Bitcoin zu Ethereum."

Vitalik Buterin bei einer Tech-Konferenz 2015: Mittlerweile ist der Ethereum-Co-Gründer Milliardär.Vergrößern des Bildes
Ethereum wurde 2015 von dem russisch-kanadischen Programmierer Vitalik Buterin gegründet, der bis heute als wichtigster Ideengeber des Netzwerks gilt. (Quelle: John Phillips/getty-images-bilder)

Ein zweiter Grund sind sogenannte "Whale-Aktivitäten". Als Krypto-Wale bezeichnet man Investoren, die sehr große Mengen einer Kryptowährung halten und mit ihren Transaktionen ganze Märkte bewegen können. Seit Mitte August hat ein solcher Wal Bitcoins im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar auf die Plattform Hyperliquid übertragen und einen großen Teil davon in ETH (Ether-Token) umgewandelt. Rund 18.000 BTC wurden dabei in 416.600 ETH getauscht. Solche Bewegungen können Nachahmer anziehen und den Kurs zusätzlich treiben.

Warum Krypto-Wale anonym bleiben

Jede Transaktion auf der Blockchain ist öffentlich sichtbar – man erkennt also genau, welche Wallet-Adresse wie viele Coins bewegt. Doch hinter diesen Adressen stehen keine Namen. Ob ein Wal eine Privatperson, ein Unternehmen oder ein Fonds ist, bleibt daher meist unklar. Nur wenn Investoren sich selbst zu erkennen geben oder ihre Adresse eindeutig einer Kryptobörse oder Institution zugeordnet werden kann, wird ihre Identität öffentlich.

Darüber hinaus stärken institutionelle Investoren das Vertrauen in Ethereum. Unternehmen nehmen ETH zunehmend in ihre Kassenbestände auf, und große Anleger setzen Milliarden im sogenannten Staking ein. Beim Staking hinterlegen Investoren ihre Ether im Netzwerk, um die Blockchain zu sichern und dafür eine Rendite in Form von zusätzlichen Coins zu erhalten. Diese Technologie nennt sich Proof-of-Stake (PoS).

Ein mysteriöser Investor allein hat im August Ethereum im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar gestakt – mehr als die Ethereum Foundation selbst. Dieser Schritt signalisiert langfristiges Engagement und verstärkt die Wahrnehmung von Ethereum als wachsendes Ökosystem.

Was ist die Ethereum Foundation?

Die Ethereum Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in der Schweiz. Sie unterstützt die Weiterentwicklung des Ethereum-Netzwerks, finanziert Forschungsprojekte und gibt die technische Richtung der Blockchain vor. Ziel der Stiftung ist es, Ethereum als offene, dezentrale Plattform zu fördern. Sie hält dafür auch eigene Ether-Bestände, die im Netzwerk eingesetzt werden können.

Welchen Nutzen hat Ethereum – und worin liegt sein Potenzial?

Ethereum unterscheidet sich grundlegend vom Bitcoin. "Während Bitcoin in erster Linie als digitales Wertaufbewahrungsmittel gesehen wird, bietet Ethereum mit seiner Infrastruktur einen praxisnahen Nutzen im Finanzsystem der Zukunft", erklärt Johanna Belitz vom Vermögensverwalter für digitale Assets Valour.

Das Ethereum-Netzwerk ermöglicht sogenannte Smart Contracts – digitale Verträge, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Darauf bauen zahlreiche dezentrale Anwendungen (dApps) auf, etwa Kreditplattformen, Tauschbörsen oder NFT-Marktplätze.

Immer mehr Finanzdienste laufen über das Netzwerk, ohne dass Banken dazwischengeschaltet sind. Die steigende Nutzung von DeFi (dezentralisierte Finanzen) und die wachsende institutionelle Nachfrage spreche dafür, dass Ethereum eine tragende Säule der digitalen Finanzwelt werden könnte, so Belitz.

Dank der Umstellung auf "Proof-of-Stake" im Jahr 2022 verbraucht Ethereum deutlich weniger Energie als Bitcoin. Mit weiteren technischen Neuerungen wie dem geplanten Sharding soll die Blockchain in Zukunft noch schneller und günstiger werden. "Ethereum wächst – sowohl in der Nutzung als auch in der Akzeptanz bei Investoren", fasst Belitz zusammen.

Was ist Sharding?

Sharding ist ein Verfahren, mit dem die Ethereum-Blockchain in kleinere Teile, sogenannte "Shards", aufgeteilt wird. Jeder dieser Shards kann eigenständig Transaktionen und Daten verarbeiten. Dadurch müssen nicht mehr alle Rechner im Netzwerk jede einzelne Transaktion prüfen, was die Geschwindigkeit und die Effizienz deutlich erhöht. Für Nutzer bedeutet das: geringere Gebühren und schnellere Abwicklung von Anwendungen und Zahlungen im Ethereum-Netzwerk.

Lohnt sich der Einstieg für Anleger?

Während Bitcoin vor allem Stabilität und die Rolle eines "digitalen Goldes" bietet, gilt Ethereum zunehmend als wachstumsstarkes Asset mit konkretem Nutzen. "Für Privatanleger unterstreicht diese Divergenz die unterschiedlichen Rollen, die beide Assets in einem Portfolio spielen können", sagt Marktanalyst Maximilian Wienke.

Für Anleger bedeutet das: Wer langfristig auf Innovation, Anwendungsvielfalt und Renditechancen setzt, findet in Ethereum eine spannende Ergänzung. Wer hingegen vor allem Sicherheit und Werterhalt sucht, bleibt bei Bitcoin besser aufgehoben. Klar ist: Kryptowährungen bleiben spekulativ – Rücksetzer gehören zum Markt. Doch die jüngste Entwicklung zeigt, dass Ethereum mehr ist als ein Herausforderer.

Verwendete Quellen
  • Interview mit Johanna Belitz vom Krypto-ETP Anbieter Valour
  • Mitteilung von eToro: "Ethereum auf dem Vormarsch Anleger ziehen Kapital aus Bitcoin ab"

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

