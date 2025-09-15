t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesKryptowährung

Bitcoin-Handel bald möglich: Volksbanken starten Krypto-Offensive

DAX
23.783,33(+0,36%)
Gold
3.640,50 USD(-0,07%)
Bitcoin
97.705,30 EUR(-0,96%)
Öl Brent
66,88 USD(+0,86%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextRTL-Star macht Diagnose öffentlich
TextFerrari-Fahrer verbrennt nach Unfall
TextSturm: Reedereien stoppen Urlaubsfähren
TextRealitystar scheitert bei Kommunalwahl
TextSat.1-Moderator spricht über Trennung

Krypto-Offensive
Immer mehr Volksbanken planen Bitcoin-Handel

Von dpa, llb
Aktualisiert am 15.09.2025 - 11:37 UhrLesedauer: 2 Min.
BitcoinVergrößern des Bildes
Bitcoin (KI-Symbolbild): Volksbanken öffnen sich für Krypto-Währungen, Kunden müssen sich allerdings noch gedulden.
News folgen

Immer mehr Volksbanken planen den Einstieg in den Kryptohandel – doch nicht alle Kunden können sofort loslegen.

Deutschlands Volksbanken öffnen sich zusehends für Kryptoanlagen wie Bitcoin und Ether. In einer Umfrage des Genoverbandes gaben fast drei Viertel (71 Prozent) der Institute an, sich mit der Einführung von Angeboten zum Kryptohandel befassen zu wollen. In der Vergleichsumfrage 2023 lag die Zustimmungsquote mit 54 Prozent noch deutlich niedriger.

Loading...

Allerdings müssen sich kryptointeressierte Kundinnen und Kunden der Genossenschaftsbanken weiterhin teils noch lange gedulden: Bei 17 Prozent der Institute, die sich der Umfrage zufolge für den Kryptohandel öffnen wollen, wird es nach deren Einschätzung voraussichtlich bis zu zwei Jahre oder länger dauern, bis die Kundschaft auf Wunsch Zugang zu Bitcoin und Co. bekommt.

Gut ein Fünftel (21 Prozent) geht von einem Zeitrahmen von sechs bis zwölf Monaten aus. Ein Drittel (33 Prozent) plant, technische Lösungen innerhalb von höchstens fünf Monaten einzuführen.

An der Erhebung des Genoverbandes im August dieses Jahres beteiligten sich 196 der 277 Volks- und Raiffeisenbanken im Verbandsgebiet. Der Genoverband vertritt Institute in allen Bundesländern mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg.

Technische Plattform steht

Die technische Plattform der DZ Bank für ein Kryptoangebot steht inzwischen allen Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung. Eine Pilotphase mit sechs Volksbanken (Nürnberg, Würzburg, Hannover, Rottal-Inn, Südpfalz und Westerwald), die seit Ende 2024 lief, ist abgeschlossen. In der Vergangenheit hatte die deutliche Mehrheit der bundesweit gut 670 Institute Interesse an einem Kryptoangebot bekundet.

Auch die Sparkassen hatten bereits mitgeteilt, ihren Kundinnen und Kunden in Zukunft Investitionen in Bitcoin zu ermöglichen. Über die Dekabank, die vollständig der Sparkassen-Finanzgruppe gehört, sollen Kunden in den kommenden zwölf Monaten mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether handeln können.

Dabei betonen die Institute, dass keine Werbung für Krypto-Investments erfolgen soll. Wer sich dafür entscheide, mache dies in eigener Verantwortung. "Kryptowährungen sind hochspekulative Anlagen", sagte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) weiter. Kunden sollen über mögliche Risiken – bis zum Totalverlust – umfassend aufgeklärt werden.

Bitcoin

97.705,30 EUR+86,78%
Aktuelles ChartZeitraum 3 Jahre12:49 UhrBison
Bitcoin Krypto
Hoch
105.029,87
Zwischenwert Hoch / Mittel
91.850,01
Mittel
78.670,16
Zwischenwert Mittel / Tief
65.490,31
Tief
52.310,46
2025

Volksbanken und Sparkassen reagieren auf große Nachfrage

Ähnlich argumentiert DZ-Bank-Chef Cornelius Riese. Kryptoassets seien ein riskantes Finanzinstrument, das aber auf Nachfrage stoße. Es gebe auch andere Finanzinstrumente, die in diese Kategorie fielen, sagte der Vorstandsvorsitzende des genossenschaftlichen Spitzeninstituts jüngst beim "Handelsblatt Banken-Gipfel" in Frankfurt. Es sei aus seiner Sicht daher "eigentlich eine Selbstverständlichkeit", Bitcoin und Co. anzubieten: "Als Produkt für Selbstentscheider, die wissen, was sie tun, gehört das einfach in ein Angebotsspektrum unserer Organisation", betonte Riese.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Themen
DeutschlandEthereumKünstliche Intelligenz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom