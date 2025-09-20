Täuschend echt und brandgefährlich Auf diese Betrugsmasche fallen immer mehr Menschen herein

Von Leon Bensch 20.09.2025 - 14:33 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Anleger mit Smartphone: Krypto-Betrüger nutzen mobile Apps für perfide Täuschungsmanöver. (Quelle: Igor Barilo)

Betrug in Rekordhöhe: Deepfakes und neue Krypto-Tricks bringen Anleger um Millionen – und kaum jemand hat eine Chance, sein Geld zurückzubekommen.

Was als harmlose Neugier begann, war für Lukas (Name von der Redaktion geändert) eigentlich nicht geplant. Er hatte lediglich im Internet nach Aktien recherchiert, als ihm plötzlich Angebote für angebliche Aktientipps begegneten – Empfehlungen wie "Bayer wird steigen" oder Kauf- und Verkaufssignale für Wertpapiere von Palantir und Jungheinrich.

Was als harmloses Spiel begann, entpuppte sich als perfekter Köder für einen groß angelegten Betrug, der kein Einzelfall ist. Wie konnte es so weit kommen?

Kryptobetrüger locken mit Traumgewinnen

Schon bald folgten den anfänglichen Aktientipps immer neue Nachrichten über WhatsApp, scheinbar von gut informierten Börsenprofis. Nach einigen Wochen lenkten die Betrüger das Gespräch auf Kryptowährungen. Aktien brächten ja kaum Rendite, hieß es, mit Krypto seien dagegen zwanzig Prozent oder mehr Gewinn innerhalb kürzester Zeit möglich.

Um Vertrauen aufzubauen, wurde Lukas eine Schulungs-App angeboten, die angeblich durch die Landesregierung Hessen koordiniert und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht wird. Dabei sollten neue Teilnehmer per Los bis zu 1.000 Euro Spielgeld bekommen; Lukas bekam 350 USDT, eine Stablecoin-Währung, die an den US-Dollar gekoppelt ist.

Es folgte eine zweiwöchige Test- und Lernphase: Täglich wurden konkrete Anweisungen für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen vorgegeben, die exakt umgesetzt werden mussten – wer abwich, verstieß gegen die internen Richtlinien. Danach begann der eigentliche Betrug. Über verschiedene WhatsApp-Gruppen wurden Lukas Anweisungen zum Handel mit dem geliehenen Geld erteilt.

Auf der Handelsplattform "Bamepro" sollte er die Kryptowerte Amey und AMST kaufen oder verkaufen. Im Chat meldeten sich angebliche Teilnehmer, die beteuerten, nur noch in Kryptowährungen zu investieren – eine Inszenierung, um weiteres Vertrauen zu schaffen und die Opfer bei Laune zu halten. Die scheinbar stetig wachsenden Gewinne vermittelten Lukas ein trügerisches Gefühl von Sicherheit.

Schließlich investierte er 1.200 Euro eigenes Geld, später 4.000 Euro, insgesamt rund 7.000 Euro. Laut Anzeige war sein Depot plötzlich 55.000 Euro wert. Nach rund neun Monaten kam der vermeintliche Auszahlungsprozess. Wegen eines angeblichen Compliance-Clearings, also der Klärung von regulatorischen Anforderungen, sollten alle Teilnehmer ihre Gewinne abheben.

Lukas wurde um Geduld gebeten. Die Betreiber verlangten eine zusätzliche Gebühr für das digitale Netzwerk von zwei Prozent – etwa 960 Euro, die Lukas bezahlte. Hinzu kam eine Vorabsteuer von 35 Prozent auf den angeblichen Gewinn, rund 13.000 Euro. Zudem hieß es, die App werde zum 1. September vorübergehend abgeschaltet. Da Lukas nun Schlimmes ahnte und vermutete, dass es sich um Betrug handeln könnte, erfüllte er diese Forderungen nicht. Seine Auszahlung wurde blockiert.

Miese Abzockmasche trifft unerfahrene Anleger