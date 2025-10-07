Suche nach "sicherem Hafen" Steht uns die größte Krypto-Rallye seit Jahren bevor?

Von Leon Bensch 07.10.2025 - 16:28 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Bitcoin-Münze formt sich aus flüssigem Gold (KI-Symbolbild): Ist die älteste Kryptowährung der Welt der neue Goldstandard?

Schwächelnde Wirtschaft, politische Umbrüche und neue Rekorde: Für Bitcoin und Co. ist das Jahr noch längst nicht entschieden. Kommt jetzt der große Durchbruch oder die Korrektur?

Die Kryptomärkte haben mit einer Marktkapitalisierung von 4,24 Billionen US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Bitcoin (BTC) kletterte am vergangenen Wochenende über die Marke von 125.000 US-Dollar – ein Plus von acht Prozent. Auch Ethereum (ETH) legte um zehn Prozent zu. Am Wochenbeginn setzte die älteste und bekannteste Digitalwährung Bitcoin ihre Rekordjagd fort: Auf der Handelsplattform Bitstamp erreichte sie knapp 125.900 US-Dollar.

Hinter der Rallye stehen wachsende Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Sitzung am 29. Oktober die Zinsen erneut senkt. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten fielen schwächer aus als prognostiziert, und niedrige Zinsen bedeuten in der Regel mehr Liquidität für die Märkte. Doch ob die Kursgewinne nachhaltig sind, bleibt offen. Denn mehr Geld im Umlauf schützt nicht vor Rezessionsängsten oder einer tatsächlich nachlassenden Wirtschaftskraft.

Bitcoin 105.487,42 EUR +86,33% Aktuelles Chart Zeitraum 5 Jahre 16:29 Uhr Bison Bitcoin Krypto Hoch 106.241,38 Zwischenwert Hoch / Mittel 93.468,15 Mittel 80.694,91 Zwischenwert Mittel / Tief 67.921,68 Tief 55.148,45 2025

Politische Unsicherheit als Kurstreiber

"Der aktuelle US-Shutdown hat die Märkte in Unsicherheit versetzt und die zwiespältige Rolle von Kryptowährungen offengelegt", erklärt Ulli Spankowski, CEO und Mitgründer der Kryptohandelsplattform Bison. Auch in Europa verschärft sich nach dem Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu die politische Instabilität, was die Nervosität weiter erhöht.

Einerseits führe die institutionelle Lähmung in den USA zu kurzfristigen Schwankungen und Regulierungsverzögerungen, da Behörden wie die Börsenaufsicht SEC im Stillstand verharrten, sagt Spankowski. "Andererseits treibt der Vertrauensverlust in traditionelle Instrumente wie US-Dollar und Staatsanleihen Anleger in alternative Anlageklassen. Bitcoin und Ethereum profitieren derzeit deutlich von diesem 'Sicherer-Hafen'-Trend."

Simon Peters, Kryptoanalyst beim Onlinebroker eToro, verweist zudem auf schwache US-Arbeitsmarktdaten: "Statt eines erwarteten Anstiegs um 50.000 Stellen kam es laut ADP-Daten zu einem Rückgang um 32.000." Zugleich hätten aber Spot-Bitcoin-ETFs in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von 3,24 Milliarden US-Dollar verzeichnet – der zweithöchste Wochenwert aller Zeiten.

Bitcoin läuft parallel zu Gold

Nicht nur Kryptowährungen, auch Gold legte zuletzt zu – auf über 3.950 US-Dollar pro Unze. "Bitcoin positioniert sich durch die Kursgewinne als unabhängige, dezentralisierte Alternative in Zeiten institutioneller Unsicherheit", so Spankowski weiter. Kryptowährungen würden zunehmend als Absicherungsinstrument wahrgenommen, auch wenn sie weiterhin starken Schwankungen unterliegen.