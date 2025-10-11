Crash am Kryptomarkt Warum Bitcoin plötzlich kein sicherer Hafen mehr ist

Von t-online , llb 11.10.2025 - 14:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bitcoin zerspringt: Trumps Zölle erschüttern den Kryptomarkt und entlarven Risiken.

Innerhalb einer Stunde vernichten Zwangsverkäufe Milliarden. Der Kryptomarkt erlebt seinen heftigsten Absturz seit Monaten – ausgelöst durch Trumps Zollpolitik.

Nach neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump gerieten Kryptowährungen am Freitag heftig unter Druck. Wie das "Handelsblatt" berichtet, fiel der Bitcoin zeitweise um rund sieben Prozent auf 106.000 US-Dollar (rund 91.234 Euro), nachdem er am Vortag noch bei 122.000 Dollar notiert hatte.

Auch andere Digitalwerte rauschten ab: Ether verlor etwa 14 Prozent auf 4.713 Dollar (rund 4.056 Euro), XRP gab rund 28 Prozent auf zwei Dollar nach, Dogecoin büßte gut ein Drittel ein. Kurz darauf stabilisierte sich der Markt etwas, Bitcoin holte innerhalb von etwa 15 Minuten rund 7.000 Dollar auf.

Trumps Sanktionen schockieren Märkte

Der jüngste Einbruch am Kryptomarkt hat seine Wurzeln in der US-Handelspolitik. Präsident Donald Trump hatte am Freitag angekündigt, mit harten Maßnahmen auf Chinas Exportkontrollen bei Seltenen Erden zu reagieren – jenen Metallen, die für viele Hightech-Produkte und Batterien unverzichtbar sind.

Kurz darauf verhängte er zusätzliche Strafzölle von 100 Prozent auf Importe aus China und führte Exportbeschränkungen für bestimmte US-Technologieprodukte ein. Diese Maßnahmen sorgten laut "Handelsblatt" auch an der Wall Street für die größten Verluste seit dem sogenannten Liberation Day, einem früheren Handelstag im April, an dem Trumps überraschende Zollankündigungen bereits einen starken Kurseinbruch ausgelöst hatten.

Sechs Milliarden in einer Stunde

Da Kryptowährungen im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen rund um die Uhr gehandelt werden, reagierten sie unmittelbar auf die Nachrichtenlage. Laut dem Nachrichtenportal "Bloomberg" traf der plötzliche Zollschock viele Anleger unvorbereitet – vor allem jene, die auf steigende Kurse gesetzt und ihre Positionen gehebelt, also mithilfe von Krediten verstärkt hatten.

Als die Kurse fielen, wurden ihre Positionen automatisch aufgelöst, um Verluste zu begrenzen. Diese sogenannten Zwangsliquidationen summierten sich auf etwa sechs Milliarden US-Dollar innerhalb einer Stunde – der höchste Wert seit dem Crash im April. Bei der Kryptobörse Coinbase kam es in der Folge zu technischen Verzögerungen.

Bitcoin als Inflationsschutz umstritten