Hohe Kreditkosten Mit diesem einfachen Kniff sparen Sie über 1.000 Euro

17.08.2025

Paar spricht mit Vermögensberaterin: Sie können mehrere Hundert Euro sparen, wenn Sie einen bestehenden Kredit umschulden. (Quelle: Jovanmandic)

Hohe Kreditzinsen verteuern die monatlichen Raten. Eine Umschuldung zu einem günstigeren Zinssatz kann mehrere Hundert Euro sparen – sogar wenn Sie die Bank entschädigen müssen.

Schulden gehören für viele Menschen in Deutschland zum Alltag, können aber schnell zur Belastung werden, wenn man den Überblick über die eigene finanzielle Situation verliert. Fast die Hälfte der Bevölkerung (45 Prozent) hat Schulden, zeigt eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox aus November 2023. Zu den häufigsten finanziellen Verbindlichkeiten zählen Ratenkredite.

Hohe Kredite bringen für die meisten Kreditnehmer in der Regel auch hohe Kosten mit sich. Kredithöhe, Laufzeit und Zinssatz bestimmen, wie viel Sie der Bank schulden. Dank sinkender Kreditzinsen können Sie die Kosten jetzt deutlich reduzieren.

Die derzeitige Zinsentwicklung an den Märkten sei eine Chance für alle Verbraucher, ihre laufenden Ratenkredite zu optimieren, erklärt Finanzexperte und Verivox-Chef Oliver Maier. "Besonders Kreditnehmer, die noch hohe Zinssätze zahlen, entlastet eine Umschuldung erheblich."

Durch Umschuldung mehrere Hundert Euro sparen

Auf dem bisherigen Zinshöhepunkt im Januar 2024 zahlten Verbraucher laut Deutscher Bundesbank im bundesweiten Schnitt noch 8,87 Prozent Zinsen für einen Ratenkredit. Die durchschnittliche Restschuld von Verbrauchern, die über Verivox umschulden, beträgt rund 22.000 Euro.

Die offenen Kredite laufen zu diesem Zeitpunkt noch durchschnittlich fünf Jahre. Bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 8,87 Prozent sind die Kreditkosten erheblich: Um diese Restschuld über fünf Jahre komplett zu tilgen, müssen Kreditnehmer insgesamt noch 5.100 Euro Zinsen aufbringen.

Heute können sich Verbraucher deutlich günstigere Zinsen sichern. Der Zinssatz für Ratenkredite betrug im Juni beispielsweise bei Verivox durchschnittlich 6,69 Prozent. Eine Umschuldung zu diesen Bedingungen bietet ein Sparpotenzial von 1.277 Euro – vorausgesetzt, der bestehende Kredit erlaubt kostenfreie Sondertilgungen. In diesem Fall müssten Kreditnehmer keine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen.

Trotz Entschädigung noch über 1.000 Euro sparen

Bei der Ablösung eines laufenden Kredits kann eine Vorfälligkeitsentschädigung von bis zu einem Prozent an die alte Bank fällig werden. Trotz dieser Kosten könnte eine Umschuldung die Gesamtkosten der Finanzierung um 1.022 Euro senken.

"Die sinkenden Ratenkreditzinsen bieten Verbrauchern mit laufenden Finanzierungen eine ideale Gelegenheit, ihre finanzielle Belastung zu reduzieren", sagt Maier. Fast immer lohne sich eine Umschuldung auch dann, wenn eine Entschädigungszahlung an die alte Bank fällig werde. Die Zinsersparnis durch das günstigere Darlehen falle oft wesentlich höher aus als die Zusatzkosten durch die vorzeitige Kreditablösung.

Entschädigungszahlungen sind gesetzlich gedeckelt

Wenn im Kreditvertrag nichts anderes vereinbart ist, können Banken diese Entschädigungszahlung aufgrund der entgangenen Zinsen verlangen. Bei einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten ist sie gesetzlich auf höchstens ein Prozent der noch ausstehenden Restschuld gedeckelt.

Eine Umschuldung sei für Kreditnehmer dann sinnvoll, wenn die potenzielle Zinsersparnis über der Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung liege. Daher sollten Verbraucher bei Kreditabschlüssen auf flexible Vertragsregelungen achten, die kostenfreie Sondertilgungen in beliebiger Höhe ermöglichten, rät Oliver Maier. Bei vielen Banken sei das längst Standard und habe keinen negativen Einfluss auf den Zinssatz.

