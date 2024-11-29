Steuern, Strom, Verträge Letzte Chance: Wie Sie jetzt noch Geld sparen

Paar kontrolliert Versicherungsverträge: Nutzen Sie den Dezember, um Ihre Finanzangelegenheiten zu optimieren und im neuen Jahr bares Geld zu sparen.

Das Jahr ist fast vorbei – doch noch bleibt Zeit, um bares Geld zu sparen. Welche Finanzentscheidungen sich jetzt lohnen, zeigt die Checkliste.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Verbraucherinnen und Verbraucher haben ein letztes Mal die Möglichkeit, einige finanzielle Angelegenheiten vor dem Jahreswechsel zu regeln. Dazu gehören etwa der Wechsel der Versicherung, um sich bessere Konditionen zu sichern, die Anpassung von Freistellungsaufträgen, um steuerliche Vorteile zu maximieren oder die Überprüfung und gegebenenfalls die Anpassung bestehender Verträge.

Wer jetzt aktiv wird, kann von finanziellen Vorteilen profitieren und sich optimal auf das neue Jahr vorbereiten. "Finanztip" hat eine Liste mit Verbrauchertipps zusammengestellt, die sich besonders lohnen.

1. Steuerliche Pauschbeträge nutzen

Um im nächsten Jahr mehr von der Steuererklärung zurückzubekommen, kann es sinnvoll sein, mit einigen Ausgaben über bestimmte Grenzen zu kommen. Bei den Werbungskosten gibt es beispielsweise Pauschbeträge, die automatisch berücksichtigt werden, ohne dass Sie tatsächliche Ausgaben nachweisen müssen.

Um von zusätzlichen Steuervorteilen zu profitieren, müssen die tatsächlichen Werbungskosten den Pauschbetrag übersteigen. Nur der Betrag, der über der Pauschale hinausgeht, führt zu einer weiteren Steuerersparnis.

„Bei den Krankheitskosten kann es sich neben einer hohen Zahnarztrechnung etwa auch um den Kauf einer Brille handeln. Um die Werbungskostenpauschale von 1.230 Euro zu überschreiten, kann es sich beispielsweise um den Kauf eines Laptops oder eines Bürostuhls für den Job handeln”, erklärt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von „Finanztip”.

2. Preisanstieg bei Kfz-Versicherung vermeiden

Nach Branchenschätzungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind die Preise für die Kfz-Versicherung im Schnitt rund 14 Prozent teurer als vor einem Jahr. Viele Autofahrer können zum Jahreswechsel ihre Kfz-Versicherung kündigen und bei einem neuen Versicherer einsteigen. Der Stichtag für die Kündigung fällt in diesem Jahr erst auf den 1. Dezember – denn der sonst übliche 30. November ist ein Sonntag.

Aber es gibt noch eine Chance. "Erhöht der Anbieter den Beitrag, haben Versicherungsnehmer zusätzlich zum ordentlichen Kündigungsrecht ein Sonderkündigungsrecht – und zwar mit einer Frist von einem Monat ab dem Zeitpunkt, an dem sie das Schreiben des Versicherers erhalten", erklärt Tenhagen. Das könne auch noch kurz vor Weihnachten sein.