"Anschlag auf alle Sparer"?

Warum soll Arbeit höher belastet werden als Kapitaleinkünfte? Diese Frage stellte Grünen-Politiker Robert Habeck am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" und löste damit eine hitzige Debatte aus. Sein Vorschlag: Kapitaleinkünfte wie Zinsen oder Dividenden sollen künftig der Sozialversicherungspflicht unterliegen – ein radikaler Schritt, der vor allem Arbeitnehmer entlasten und die Finanzierungslücken in den Sozialkassen schließen soll. Doch welche Konsequenzen hätte das für Sparer? Wir haben nachgerechnet.