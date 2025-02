Neue ICE-Verbindung in Deutschland

Bahnreisende können sich auf eine neue ICE-Strecke freuen. Erstmalig ab März 2025 startet ein ICE in München und fährt ohne Umstieg unter anderem über Stuttgart, Frankfurt am Main, Erfurt und Berlin bis nach Rostock. Dafür braucht der Zug zehn Stunden. In die Gegenrichtung geht es am 9. März los.

Dies ist Teil der Bahnstrategie, um den Fernverkehr attraktiver zu machen und mehr Menschen vom Auto auf die Schiene zu bringen. Moderne Züge mit verbesserter Ausstattung sollen für mehr Komfort sorgen.

In den Bordbistros der DB-Fernzüge soll es im März zudem ausnahmsweise Tomatensaft geben: Damit feiert die Bahn, dass immer mehr Menschen Kombi-Angebote für Flug- und Zugtickets nutzen.

Fäll- und Schnittverbot für Bäume und Hecken

Ab dem 1. März tritt das jährliche Fäll- und Schnittverbot in Kraft. Bis zum 30. September dürfen in Deutschland keine Bäume und Hecken ohne triftigen Grund gefällt oder stark beschnitten werden. Dies dient dem Schutz brütender Vögel und anderer Tiere, die auf diese Lebensräume angewiesen sind.

Verstöße können mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Wer dennoch Arbeiten an Gehölzen durchführen muss, sollte sich vorab bei den zuständigen Behörden informieren. Besonders in Gärten und Parks ist es wichtig, die Natur in dieser sensiblen Phase zu schonen.

Neuer Bundestag tritt zusammen

Nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2023 muss laut Artikel 39 des Grundgesetzes der neue Bundestag am 30. Tag nach der Wahl, also am 25. März, erstmals offiziell zusammentreten. Die Abgeordneten werden vereidigt und wählen den Bundestagspräsidenten sowie weitere zentrale Ämter. Erste Debatten und Gesetzesinitiativen werden erwartet, wobei besonders die Themen Wirtschaft, Klimaschutz und Digitalisierung im Fokus stehen dürften.

Beginn der Fastenzeit

Mit dem Aschermittwoch am 5. März 2025 beginnt für viele Christen die Fastenzeit. In dieser 40-tägigen Periode verzichten Gläubige traditionell auf Genussmittel wie Alkohol, Süßigkeiten oder Fleisch. Auch in der modernen Gesellschaft nutzen viele Menschen die Fastenzeit, um bewusster zu leben. Heutzutage wird auch "digitale Entgiftung", also ein (weitestgehender) Verzicht auf digitale Geräte und Online-Dienste, immer beliebter.

Ramadan 2025: Diese Regeln und Bräuche sollten Sie kennen

Die Fastenzeit endet mit Ostern und wird oft von besonderen Gottesdiensten begleitet. Ernährungsexperten empfehlen, die Fastenzeit als Gelegenheit zu sehen, um gesündere Gewohnheiten zu entwickeln. In vielen Städten gibt es Aktionen rund um die Themen Verzicht und bewusstes Leben.