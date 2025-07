Platz 2: Österreich – plus 38 Prozent

Viele Deutsche zieht es im Sommer ins Nachbarland Österreich. Wer nicht fliegen will, kann sich auch ins Auto setzen und entspannt gen Süden tuckern. Von Frankfurt oder Leipzig wäre man zum Beispiel in gut sechs Stunden in Innsbruck. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten in der Alpenrepublik heute deutlich höher als noch vor sechs Jahren: nämlich gut 25 Prozent.

Mit einem Plus von knapp 8 beziehungsweise 11 Prozent sind Kleidung und Transport dabei noch unterdurchschnittlich im Preis gestiegen. Höhere Aufschläge müssen Sie bei Alkohol (plus 19 Prozent) und Eintrittsgeldern (plus 23 Prozent) hinnehmen. Diesel kostet heute knapp ein Drittel mehr als 2019.

Die größten Preissteigerungen gab es in Österreich aber im Bereich Essen und Trinken: So kosten Lebensmittel im Supermarkt knapp 30 Prozent und nicht-alkoholische Getränke gut 37 Prozent mehr. Ein Restaurant- oder Cafébesuch könnte dagegen fast schon zum "Luxus" werden: Sie zahlen dort heute 39 Prozent mehr als vor der Pandemie.

Zusammengefasst heißt das: Verteilen Sie Ihr Budget im Urlaub weiterhin so, dass mehr als die Hälfte auf Essen und Trinken entfällt und jeweils gut 20 Prozent für Transport und Sonstiges, müssen Sie pro Kopf knapp 38 Prozent mehr Geld für Nebenkosten einplanen als 2019.

Platz 1: Kroatien – plus 43 Prozent

In der Beliebtheitsskala der Deutschen bei den Reisezielen landet auch regelmäßig Kroatien. Dort haben die Preise für Waren und Dienstleistungen im Vergleich zu 2019 am meisten angezogen: um gut 28 Prozent. Und auch beim Shopping in Dubrovnik, Zadar oder Split müssen Sie in diesem Sommer deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Am günstigsten kommen Sie noch weg, wenn Sie sich mit Bahn, Bus oder Taxi von A nach B bewegen wollen. Das Preisplus beträgt in sechs Jahren knapp 14 Prozent. Auch Kleidung, Diesel und Eintrittsgelder sind mit einem Anstieg von knapp 17, 22 und 26 Prozent im Preis noch verhältnismäßig günstig geblieben.

Richtig draufzahlen müssen Sie in Kroatien in diesem Jahr dagegen bei Essen und Getränken: So kostet Alkohol knapp 36 Prozent mehr, Softdrinks knapp 39 Prozent, Essen im Supermarkt gut 41 Prozent – und wenn Sie ein Restaurant oder Café besuchen, zahlen Sie heute fast die Hälfte mehr als 2019.