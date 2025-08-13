t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesVerbraucher

Geldanlage: Deutsche verschenken Milliarden durch falsches Sparen

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
Textvan Almsick kämpft mit Essstörung
TextVirus-Alarm in Südtirol
TextEdeka stellt Treueprogramm ein
TextTrump attackiert deutschen Top-Manager
TextE-SUV stellt Reichweitenrekord auf

Es wäre mehr drin
Deutsche Sparer verschenken Milliarden

Von t-online, cho
13.08.2025 - 14:23 UhrLesedauer: 2 Min.
Geldscheine: Deutsche Sparer lassen jedes Jahr viele Euro liegen.Vergrößern des Bildes
Geldscheine: Deutsche Sparer lassen jedes Jahr viele Euro liegen. (Quelle: MathiasPodstawka/getty-images-bilder)
News folgen

Deutsche legen Milliarden auf Konten, die kaum Zinsen bringen, und lassen damit enorme Erträge liegen. Wer umschichtet, könnte ein Vielfaches verdienen.

Die Menschen in Deutschland sparen fleißig: Über zwei Drittel legen jeden Monat Geld beiseite, vor allem für die Altersvorsorge. 2024 betrug die Sparquote laut Statistischem Bundesamt 11,3 Prozent des verfügbaren Einkommens – ein Spitzenwert im internationalen Vergleich.

Loading...

Doch viele legen ihr Geld so an, dass es kaum Zinsen abwirft. Laut Raisin, Deutschlands größter Zinsplattform, lagern rund 2,9 Billionen Euro auf Konten. Fast zwei Drittel davon, etwa 1,9 Billionen Euro, sind sogenannte Sichteinlagen, also Giro- und Tagesgeldkonten. Der Haken: Diese werden im Schnitt nur mit rund 0,5 Prozent verzinst.

Milliarden an Zinsen bleiben ungenutzt

Die Folgen sind gewaltig: Würden alle Sichteinlagen für ein Jahr zu 2,5 Prozent Festgeldzins angelegt, könnten rund 48 Milliarden Euro an Zinsen fließen – statt der aktuell erzielten unter 10 Milliarden Euro.

Für langfristige Anlageziele wären sogar noch höhere Renditen drin: Wer in den vergangenen Jahren breit gestreut in den Aktienindex MSCI World investiert war, erzielte laut dem Geldratgeber "Finanztip" in der Vergangenheit im Schnitt über 7 Prozent Rendite pro Jahr. Allerdings gilt: Die Kurse am Kapitalmarkt schwanken. Für kurzfristige Sparziele ist ein Investment also nicht geeignet.

Fehlendes Wissen bremst viele

Warum bleibt so viel Geld auf niedrig verzinsten Konten liegen? Ein wichtiger Grund ist laut Umfragen mangelnde Finanzbildung und Vertrauen: 18 Prozent der Befragten nannten fehlendes Wissen oder Misstrauen gegenüber Finanzprodukten als größtes Hindernis.

Katharina Lüth, Vorständin bei Raisin, warnt: "Ob jemand viel oder wenig zurücklegen kann: Entscheidend ist, dass das Geld nicht auf dem Girokonto liegen bleibt. Dort bringt es kaum Zinsen und verliert durch Inflation an Wert." Sie empfiehlt, zunächst auf Tagesgeldkonten umzusteigen, um mehr Zinsen zu erhalten, aber gleichzeitig flexibel bleiben zu können. Wer langfristig vorsorgen will, sollte laut Lüth breit gestreute ETFs in Betracht ziehen.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AltersvorsorgeDeutschlandStatistisches BundesamtZins
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom