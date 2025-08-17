5-Jahres-Vergleich Diese beliebten Konsumgüter wurden so richtig teuer

17.08.2025

Jemand trägt Zahnpasta auf die Zahnbürse auf: Seine Zähne durch tägliches Putzen sauberzuhalten, kostet heute mehr als vor fünf Jahren. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Dass die Inflation in den vergangenen Jahren zugeschlagen hat, spürt wohl jeder Verbraucher im Geldbeutel. Doch welche häufig gekauften Lebensmittel und Waren führen die Teuerungsliste an? Ein 5-Jahres-Vergleich.

Ob Supermarkt, Reisen oder Energie: In den vergangenen Jahren haben die Preise für viele Waren und Dienstleistungen merklich angezogen. Im Oktober 2022 erreichte die Teuerungsrate (Inflation) mit mehr als 10 Prozent ihren Höhepunkt. Das bedeutet: Der repräsentative Warenkorb des Statistischen Bundesamtes kostete damals 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Zuletzt sank die Inflation wieder auf ihr angestrebtes Niveau von etwa 2 Prozent. Doch auch das bedeutet: Waren und Dienstleistungen wurden etwas teurer. Der Datenanbieter Statista hat exklusiv für t-online die Preissteigerungen für beliebte Güter und Dienstleistungen bis zu fünf Jahre rückwirkend ausgewertet. Finden Sie nachfolgend das Ranking der Dinge, die so richtig teuer geworden sind.

Platz 10: Reise auf die Balearen – plus 46 Prozent

Mallorca ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Wer es kleiner oder exklusiver mag, kann auf Menorca oder Ibiza ausweichen. Doch wer Urlaub auf den Balearen machen möchte, muss heute deutlich tiefer in die Tasche greifen als 2020. Knapp 46 Prozent mehr kosten Pauschalreisen zu den Inseln. Übrigens: Wer lieber das angenehme Klima der Kanaren genießen möchte: Auch hier verlangen Pauschalreise-Anbieter knapp 43 Prozent mehr Geld als vor fünf Jahren. Im Vergleich zu 2024 kosten Pauschalreisen nach Mallorca und Co. übrigens knapp acht Prozent mehr. Wer eine Chartermaschine auf die Kanaren nimmt, zahlt gut drei Prozent mehr als vor einem Jahr.

Platz 9: Zahnpasta – plus 47 Prozent

Anders als für Reisen halten sich die Ausgaben für Drogerieartikel in der Regel in Grenzen. Für einige Euro hat man Duschgel, Deo und Co. zusammen. Dennoch: Auch in diesem Segment gibt es ordentliche Preistreiber, allen voran: Zahncreme. Eine Tube kostet heute im Schnitt 47 Prozent mehr als 2020. Grund dafür: Während Corona gab es eine starke Nachfrage nach Hygieneartikeln, besonders in der ersten Pandemiewelle. Das führte zu deutlich steigenden Einkaufspreisen, die Händler an die Kunden weitergegeben haben. Doch auch im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Paste für saubere Zähne um knapp fünf Prozent teurer. Dasselbe gilt für ein anderes Produkt aus dem Drogeriebereich. Welches das ist, erfahren Sie, wenn Sie zum 7. Platz gelangen.

Platz 8: Diesel – plus 48 Prozent

In Sachen Teuerung führt Diesel die Liste der Kraftstoffe an: plus 48 Prozent im Vergleich zu 2020. Superbenzin hat im selben Zeitraum knapp 38 Prozent im Preis zugelegt. Die gute Nachricht: Die absoluten Preisspitzen scheinen erst einmal überwunden. Im Vergleich zu 2022 ist Diesel bereits wieder 30 Prozent günstiger und auch immerhin vier Prozent günstiger als im vergangenen Jahr.

Platz 7: Deodorant – plus 48 Prozent