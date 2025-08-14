t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesVerbraucher

Steuererklärung bald abgeschafft? Neuer Test läuft

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPolizei warnt vor dreistem Rastplatz-Trick
TextEhepaar Wulff zum zweiten Mal geschieden
TextKind aus Spaßbad gelockt und missbraucht
TextPreise für Neuwagen explodieren
TextCircus Roncalli: Artisten-Kind stürzt ab

Finanzamt übernimmt
Diese Bürger müssen jetzt keine Steuer mehr machen

Von dpa, wal
Aktualisiert am 14.08.2025 - 13:34 UhrLesedauer: 2 Min.
Eine Frau macht ihre Steuererklärung: Mit Pauschalen kann man sich das Leben erleichtern.Vergrößern des Bildes
Eine Frau macht ihre Steuererklärung: Das könnte in einem Bundesland jetzt passé sein. (Quelle: damircudic/getty-images-bilder)
News folgen

Die Steuererklärung ist für viele Arbeitnehmer eine lästige Pflicht. Wie wäre es, wenn das Finanzamt den ungeliebten Papierkram erledigt? Erste Tests laufen bereits.

Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung vieles versprochen und angekündigt. Ein Plan, der weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, betrifft die Steuererklärung. Die schwarz-rote Koalition möchte sie – soweit das möglich ist – automatisieren. Ein erster Test wird jetzt in Hessen ausgerollt.

Loading...

Das Finanzamt macht die Steuererklärung selbst

Für eine ausgewählte Gruppe von hessischen Steuerpflichtigen übernimmt testweise das Finanzamt die Einkommenssteuererklärung. Mit dem Pilotprojekt in Kassel sollen die Bürgerinnen und Bürger entlastet und die Verwaltung effizienter werden, wie Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) in Wiesbaden erläuterte.

Die Auserwählten sind nach Angaben der "Tagesschau" ausschließlich Arbeitnehmer, die keinen Steuerberater haben und die bis 31. Juli ihre Steuererklärung für 2024 noch nicht abgegeben haben. Anstatt diesen Säumigen jetzt Erinnerungspost zu schicken, erhalten diese Personen nun ein Angebot: Das Amt erledigt die Steuer.

Konkret sieht das so aus: Das Finanzamt schickt den Steuerpflichtigen, deren Steuerdaten der Behörde mutmaßlich bereits vorliegen, einen Vorschlag für die Festsetzung der Einkommensteuer 2024. Dadurch kann die Abgabe einer Steuererklärung überflüssig werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssten den Vorschlag nur noch prüfen, erläuterte das Ministerium. "Sind sie einverstanden, müssen sie nichts weiter unternehmen."

In vielen Ländern gibt es keine Steuererklärung

Wenn das Projekt erfolgreich ist, dann will die hessische Landesregierung das Konzept auf das ganze Bundesland ausweiten – theoretisch könnten dann auch andere Bundesländer folgen.

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) begrüßte das Pilotprojekt als "wichtigen Schritt zu einer modernen, bürgerfreundlichen Steuerverwaltung".

Das bürokratische Verfahren der Deutschen ist in Europa ohnehin schon eher die Ausnahme. In den skandinavischen Ländern müssen die meisten Menschen ein automatisch ausgefülltes Formular einfach prüfen und bestätigen. In Großbritannien wird die Steuer automatisch jeden Monat berechnet und vom Gehalt abgezogen, danach ist eine Steuererklärung oftmals nicht mehr notwendig. In Griechenland führt der Arbeitgeber die Steuer direkt ab, auch hier sind die meisten Menschen von der Steuererklärung befreit.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ArbeitnehmerBundesregierungCDUFinanzamtKasselKoalitionsvertragSteuererklärungWiesbaden
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom