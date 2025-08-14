Keine Steuererklärung für diese Bürger

US-Regierung setzt hohe Kopfgelder aus

E-Autos: Kommt diese Technik bald zurück?

Schlagerstar wird zum ersten Mal Vater

Firma Kneipp Bakterium – Rückruf von Duschgel "Lebensfreude"

Von dpa 14.08.2025 - 23:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Duschkopf hängt in einer Dusche in einem Badezimmer. (Symbolbild) (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei einzelnen Chargen des Duschgels wurde nach Unternehmensangaben ein Bakterium festgestellt. Der Verkauf wurde gestoppt.

Kneipp ruft mehrere Chargen der Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück, weil in einigen der Produkte ein Bakterium festgestellt wurde. Betroffen sind die Chargen 2506917, 2506918 und 2506919, wie das Unternehmen mit Sitz in Würzburg mitteilte. Der Chargencode sei auf dem oberen Tubenpfalz zu finden. Das Produkt hat die Größe 200 Milliliter und die EAN 4008233114781.