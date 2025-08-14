t-online - Nachrichten für Deutschland
Firma Kneipp: Rückruf von Duschgel "Lebensfreude" – der Grund

Firma Kneipp
Bakterium – Rückruf von Duschgel "Lebensfreude"

Von dpa
Aktualisiert am 15.08.2025 - 08:03 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Duschkopf hängt in einer Dusche in einem Badezimmer. (Symbolbild)Vergrößern des Bildes
Ein Duschkopf hängt in einer Dusche in einem Badezimmer. (Symbolbild) (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)
Bei einzelnen Chargen des Duschgels wurde nach Angaben des Unternehmens ein Bakterium festgestellt. Der Verkauf wurde gestoppt.

Kneipp ruft mehrere Chargen der Aroma-Pflegedusche "Lebensfreude" zurück, weil in einigen der Produkte ein Bakterium festgestellt wurde. Betroffen sind die Chargen 2506917, 2506918 und 2506919, wie das Unternehmen mit Sitz in Würzburg mitteilte. Der Chargencode sei auf dem oberen Tubenfalz zu finden. Das Produkt hat die Größe 200 Milliliter und die EAN 4008233114781.

Bei der standardmäßigen Qualitätskontrolle sei in den genannten Chargen das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen worden. "Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem kann es zu Infektionen kommen. Das Produkt sollte daher nicht weiterverwendet werden", schreibt das Unternehmen. Der Verkauf und weitere Vertrieb der betroffenen Chargen sei umgehend gestoppt worden. Für Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung gelte die Nutzung als weitestgehend risikofrei.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
