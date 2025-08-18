t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesVerbraucher

Änderungen im September: Bargeld, Deutsche Bahn und Sozialausgaben

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextEinkaufsverhalten der Deutschen verändert
TextBrandbrief: Krankenkassen in Geldnot
TextMessner attackiert Star-Bergsteiger
TextAmokläufer flieht aus Psychiatrie
TextGZSZ-Star liegt im Krankenhaus

Neue Regeln, höhere Preise
Das ändert sich alles im September

Von dpa, cho
18.08.2025 - 15:53 UhrLesedauer: 3 Min.
Eine Bedienung trägt Maßkrüge: Auf dem Oktoberfest hält das digitale Bezahlen Einzug.Vergrößern des Bildes
Eine Bedienung trägt Maßkrüge: Auf dem Oktoberfest hält das digitale Bezahlen Einzug. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)
News folgen

Der kommende Monat bringt zwar wenig Neuerungen mit unmittelbaren Folgen, legt aber viele Grundlagen für Änderungen in der Zukunft. Was im September ansteht.

Inhaltsverzeichnis

Deutschland startet mit einer Reihe von Veränderungen in den Spätsommer: vom neuen EU-Data-Act über den Neustart des Bundestags bis hin zum Oktoberfest, das mit einer Premiere überrascht. Die Änderungen im Überblick.

Loading...

Mehr Kontrolle über Gerätedaten

Wer Smart-TVs, Saugroboter, Kühlschränke, aber auch E-Bikes, Fitness-Tracker oder Autos nutzt, soll künftig selbst bestimmen können, was mit den gesammelten Daten geschieht. Ab dem 12. September sind Hersteller verpflichtet, offenzulegen, welche Informationen ihre Geräte erfassen und wie Verbraucher darauf zugreifen können.

Grundlage dafür ist der sogenannte EU-Data-Act. Das Gesetz zum Datenschutz, das bereits Anfang 2024 in Kraft trat, erleichtert es, die eigenen Gerätedaten einzusehen und sie bei Bedarf auch an andere Dienste weiterzugeben. Die Hoffnung dahinter: Reparaturen oder Kundendienste könnten dadurch transparenter und günstiger werden.

Bundestag beendet Sommerpause

Nach Ende der Sommerpause kommt der Bundestag am 10. September wieder zusammen. Zum Start stellen sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) den Fragen der Abgeordneten.

Sozialstaatskommission startet

Laut Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas soll die Kommission zur Sozialstaatsreform am 1. September ihre Arbeit aufnehmen. Das sagte die SPD-Co-Vorsitzende im ARD-"Sommerinterview". Die Kommission soll Empfehlungen entwickeln, wie etwa Sozialleistungen zusammengelegt werden können, die Rechtslage vereinfacht werden kann und wie eine einheitliche Definition für Einkommen aussehen könnte. Ergebnisse sollen noch dieses Jahr präsentiert werden.

Neuer Bahnchef und neue Strategie

Bis zum 22. September will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Nachfolge des scheidenden Bahnchefs Richard Lutz klären. Das Datum ist nicht beliebig gewählt: An diesem Tag will der Minister auch verkünden, was seine Strategie ist, um die Deutsche Bahn aus der Krise zu führen. Der Vertrag von Lutz war vorzeitig aufgelöst worden. So erklärt Schnieder den Rauswurf des Bahnchefs.

Oktoberfestzelt akzeptiert kein Bargeld mehr

Auf der Wiesn gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Die "Münchner Stubn" verabschiedet sich vollständig vom Bargeld. Ab dem 20. September werden dort weder Scheine noch Münzen angenommen. Bezahlt wird nur noch digital. Ganz verdrängt ist das Bargeld aber noch nicht: Laut dem Münchner Wirtschaftsreferat bleibt es weiterhin das mit Abstand meistgenutzte Zahlungsmittel auf dem größten Volksfest der Welt.

Auch sonst bringt die Wiesn einige Neuerungen mit sich. An Samstagen, Sonntagen und am Feiertag dürfen die Wirte ab 15 Uhr zehn Prozent der Plätze speziell für Einheimische reservieren. Zudem müssen Besucher tiefer in die Tasche greifen: Eine Maß Bier kostet in diesem Jahr zwischen 14,50 und 15,80 Euro.

Frist für ProSiebenSat.1-Aktionäre endet

Das italienische Medienunternehmen Media for Europe (MFE) versucht weiter, den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 zu übernehmen. Dafür kauft die Firma, die den Kindern des früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi gehört, noch bis zum 1. September Anteile an, um die Aktienmehrheit zu erreichen. Zuletzt hielt MFE rund 43,6 Prozent an der ProSiebenSat.1 Media SE. Voraussichtlich am 4. September soll erneut Bilanz gezogen werden, ob es für die absolute Mehrheit gereicht hat.

Meistgelesen

Ausschreibung für Neubau der Carolabrücke

In Dresden soll das Terrassenufer am ehemaligen Standort der eingestürzten Carolabrücke ab Mitte September wieder befahrbar sein. Nach dem Abriss der Brückenreste sind jetzt noch letzte Arbeiten auf beiden Seiten der Elbe nötig. Anfang September sollen zudem die Ausschreibungsunterlagen für den Neubau veröffentlicht werden. Dieser soll in drei Jahren beginnen, die neue Carolabrücke 2031 stehen. Die Brücke war in der Nacht zum 11. September 2024 teilweise eingestürzt.

Federweißer-Saison beginnt

Spätestens bis Anfang September sollte er ausgeschenkt werden können: Der Federweißer ist vor allem in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Rheingau in Hessen beliebt und wird laut dem Deutschen Weininstitut den ganzen Herbst über getrunken. Er bewegt sich zwischen Traubensaft und fertigem Wein und hat einen Alkoholgehalt zwischen 4 und etwa 11 Prozent. Das Besondere: Federweißer gärt noch in den Flaschen weiter. Dadurch schmeckt jede Flasche anders und enthält unterschiedlich viel Alkohol.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ARDBoris PistoriusBundestagBärbel BasCDUDeutschlandEUEinkommenNina WarkenOktoberfestPatrick SchniederRichard LutzSPD
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom