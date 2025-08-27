Deutscher stürzt am Schrankogel in den Tod

Aktualisiert am 28.08.2025 - 16:30 Uhr

PayPal-Logo auf Tablet: Eine Sicherheitslücke bei dem Zahlungsdienstleister löst Chaos aus. (Quelle: SOPA Images)

Nach einer Sicherheitslücke bei PayPal stehen Händler und Privatkunden vor Problemen. Wie Sie reagieren sollten, wenn Geld fehlt oder blockiert ist.

Eine massive Panne bei PayPal hat in den vergangenen Tagen Chaos im europäischen Zahlungsverkehr verursacht. Weil Sicherheitsfilter des Unternehmens versagten, rutschten unberechtigte Lastschriften durch das System. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass es um Millionen-, im Einzelfall sogar Milliardenbeträge gegangen sei. Deutsche Banken schlugen Alarm, stoppten verdächtige Transaktionen und verhinderten so noch größere Schäden.

PayPal selbst sprach lediglich von einer "vorübergehenden Serviceunterbrechung". Man habe die Ursache schnell identifiziert und arbeite mit den Bankpartnern zusammen. Insider berichten allerdings, dass PayPal offenbar nur eingeschränkt kooperiere, was die Klärung für betroffene Banken erschwere. Inzwischen läuft der Zahlungsverkehr wieder normal, steht aber unter genauer Beobachtung der Finanzaufsicht.

Für viele Privatkunden und Händler bleibt dennoch die Unsicherheit: Ist mein Geld sicher – und was kann ich jetzt tun, wenn mein Konto gesperrt oder fälschlicherweise belastet wurde?

Rechte von Verbrauchern

Als Privatkunde müssen Sie sich bei unberechtigten Abbuchungen keine Sorgen machen. Nach europäischem Recht haften Sie nicht für Zahlungen, die ohne Ihre Zustimmung erfolgt sind. Ihre Bank ist verpflichtet, den Betrag umgehend zurückzubuchen. Händler und Unternehmen stehen dagegen vor größeren Herausforderungen, da PayPal Gelder im Verdachtsfall sperren oder einbehalten darf.

Was Händler jetzt tun sollten:

Kontakt aufnehmen: Melden Sie sich sofort beim PayPal-Support und verlangen Sie eine schriftliche Begründung für die Sperre.

Melden Sie sich sofort beim PayPal-Support und verlangen Sie eine schriftliche Begründung für die Sperre. Nachweise einreichen: Halten Sie Rechnungen, Versand- und Liefernachweise sowie die Kommunikation mit Kunden bereit. Diese Unterlagen beschleunigen die Freigabe.

Halten Sie Rechnungen, Versand- und Liefernachweise sowie die Kommunikation mit Kunden bereit. Diese Unterlagen beschleunigen die Freigabe. Freigabe beantragen: Fordern Sie aktiv die Auszahlung ein, wenn alle Geschäfte ordnungsgemäß abgelaufen sind.

Fordern Sie aktiv die Auszahlung ein, wenn alle Geschäfte ordnungsgemäß abgelaufen sind. Rechtliche Schritte prüfen: Bleibt das Geld unverhältnismäßig lange eingefroren, kann ein Anwalt helfen – bis hin zu einer einstweiligen Verfügung.

Bleibt das Geld unverhältnismäßig lange eingefroren, kann ein Anwalt helfen – bis hin zu einer einstweiligen Verfügung. Aufsicht einschalten: Zusätzlich können Sie eine Beschwerde bei der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF einreichen, die für PayPal Europe zuständig ist.

Zusätzlich können Sie eine Beschwerde bei der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF einreichen, die für PayPal Europe zuständig ist. Liquidität sichern: Setzen Sie parallel auf andere Zahlungsmethoden, um nicht in Engpässe zu geraten.

Was Privatkunden beachten sollten:

PayPal kontaktieren: Fordern Sie Transparenz zur Sperre und lassen Sie sich die Gründe erklären.

Fordern Sie Transparenz zur Sperre und lassen Sie sich die Gründe erklären. Belege bereithalten: Reagieren Sie schnell, falls PayPal Identitätsnachweise oder Transaktionsunterlagen verlangt.

Reagieren Sie schnell, falls PayPal Identitätsnachweise oder Transaktionsunterlagen verlangt. Alternative nutzen: Weichen Sie im Zweifel auf andere Zahlungsmethoden aus, bis das Problem gelöst ist.

Weichen Sie im Zweifel auf andere Zahlungsmethoden aus, bis das Problem gelöst ist. Mögliche Eskalation: Wenn sich nichts bewegt, können auch Privatkunden rechtlichen Rat einholen.

Fazit: So sollten Betroffene jetzt handeln

Wenn Sie feststellen, dass auf Ihrem Konto eine unberechtigte Paypal-Lastschrift aufgetaucht ist, wenden Sie sich sofort an Ihre Bank. Diese muss den Betrag zurückbuchen – Sie selbst tragen kein Risiko. Parallel sollten Sie PayPal kontaktieren, um den Vorgang zu klären und weitere Abbuchungen zu verhindern.