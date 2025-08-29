t-online - Nachrichten für Deutschland
Nach Paypal-Ausfall: Kunden sollen Alternative suchen

Nach Ausfall am Wochenende
"Paypal-Desaster": Kunden sollen Alternativen suchen

Von afp
Aktualisiert am 29.08.2025 - 07:46 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0831796608Vergrößern des Bildes
Überweisung abgelehnt: Am Wochenende ist das Sicherheitssystem von Paypal ausgefallen. (Quelle: IMAGO/Bonn.digital /imago)
News folgen

Am Wochenende ist das Sicherheitssystem von Paypal anscheinend in Teilen ausgefallen. Deutsche Banken haben Milliarden-Zahlungen gestoppt.

Nach dem mutmaßlichen Ausfall von Sicherheitssystemen beim US-Zahlungsdienstleister Paypal haben Verbraucherschutzpolitiker parteiübergreifend den Aufbau europäischer Alternativen gefordert. "Das Paypal-Desaster vom Wochenende zeigt, dass wir als Europa unabhängiger werden müssen von der US-Dominanz im Digitalen", sagte die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im Europaparlament, Anna Cavazzini (Grüne), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Cavazzini betonte die Notwendigkeit von mehr Wettbewerb und europäischen Alternativen, "damit wir Sicherheit und Verbraucherschutz konsequent durchsetzen können". Hinzu komme die Gefahr, dass die US-Dominanz über globale Zahlungsdienstleistungen von der Regierung von US-Präsident Donald Trump strategisch ausgenutzt werden könne. "Daher ist es auch geopolitisch unabdingbar, europäische Alternativen zu fördern", betonte die Grünen-Politikerin.

Kunden sollen sich nach Alternativen umsehen

Ähnliche Forderungen kommen aus dem Deutschen Bundestag: "Der Ausfall bei Paypal macht deutlich, wie verletzlich unser Zahlungsverkehr ist, wenn zu wenige Anbieter den Markt prägen", sagte Susanne Hierl, verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, dem RND. "Wir brauchen mehr Wettbewerb und verlässliche Alternativen, damit Verbraucher und Mittelstand nicht von einem einzigen Dienst abhängen."

"Deutsche und europäische Banken müssen Angebote entwickeln, die Paypal in Komfort und Sicherheit ebenbürtig sind", forderte ihrerseits die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Carmen Wegge.

Till Steffen, Grünen-Sprecher für Verbraucherschutz, riet Kundinnen und Kunden dazu, sich aktiv nach Alternativen umzusehen. Mit dem Dienst Wero gebe es bereits ein europäisches Zahlungssystem, das zum Beispiel in Frankreich und Belgien viel genutzt werde, sagte der Grünen-Politiker.

BaFin wird aktiv

Laut "Süddeutscher Zeitung" blockierten mehrere deutsche Banken am Montag Paypal-Zahlungen in Milliardenhöhe, nachdem bei dem Zahlungsdienstleister mutmaßlich Sicherheitssysteme ausgefallen waren, die eigentlich betrügerische Zahlungen herausfiltern sollen. Zuvor hatten die Geldhäuser demnach eine Vielzahl von verdächtig oder betrügerisch wirkenden Lastschriften des Zahlungsdienstleisters bemerkt.

Der Ausfall beschäftigt auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), die eigenen Angaben zufolge eng mit der luxemburgischen Aufsichtsbehörde zusammenarbeitet. In Luxemburg hat Paypal seinen Europa-Sitz.

Paypal selbst erklärte auf seiner Internetseite, dass es "am Wochenende" zu einer "vorübergehenden Serviceunterbrechung" gekommen sei, "die möglicherweise zu einer fehlgeschlagenen Banktransaktion für einige Konten" geführt habe. Das Problem sei inzwischen behoben worden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur afp
Themen
Bank Bündnis 90/Die Grünen Donald Trump Europa PayPal
