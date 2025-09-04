t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesVerbraucher

Nebenkosten: Fast alle Abrechnungen sind falsch – bis zu 515 Euro zu viel

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
Text86-Jährige auf Probefahrt baut Unfall
TextArzt lässt sich Beine amputieren: Gefängnis
TextRussland verursacht Umweltkatastrophe
TextSki-Weltmeisterin hat geheiratet
TextRätsel um Mega-Rechnung gelöst

Neue Studie enthüllt
Nebenkostenabrechnungen: Fast alle sind falsch

Von t-online, wal
Aktualisiert am 05.09.2025 - 14:59 UhrLesedauer: 2 Min.
Mieter kontrollieren ihre NebenkostenabrechnungVergrößern des Bildes
Die Nebenkostenabrechnung sollten Sie genau prüfen: Oft sind diese Rechnungen falsch. (Quelle: Anchiy)
News folgen

Jedes Jahr erhalten Mieter und Mieterinnen eine Abrechnung mit allen Nebenkosten aus dem Vorjahr. Sehr oft findet man hier jedoch Fehler.

In Zeiten, in denen es ohnehin schwer ist, eine Wohnung zu finden und ein Umzug teuer sein kann, möchte man sich ungern mit dem Vermieter streiten. Doch wie eine neue Untersuchung zeigt, sollten das mehr Mieter vielleicht doch mal tun: Nach Angaben der Beratungsplattform Mineko sind 2023 und 2024 fast alle Nebenkostenabrechnungen fehlerhaft gewesen. Darüber berichtet die "WirtschaftsWoche".

Loading...

93 Prozent der Rechnungen sind fehlerhaft

Demnach waren 93 Prozent der von ihnen geprüften Nebenkostenabrechnungen falsch. Die Plattform bietet Mietern und Mieterinnen einen Service an, um online ihre Abrechnungen prüfen zu lassen. Dabei wird auf inhaltliche und formelle Fehler geachtet. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen bisher fast 80.000 Rechnungen geprüft.

Im Schnitt werden den Mietern 515 Euro zu viel berechnet, besonders bei den Heizkosten würden teils unplausible Beträge in Rechnung gestellt. Und obwohl 2024 das sogenannte Nebenkostenprivileg bei den TV-Gebühren abgeschafft wurde, werden sie laut Mineko immer noch häufig berechnet.

Diese Kosten darf der Vermieter umlegen

Es ist klar festgelegt, was der Vermieter an Kosten auf den Mieter umlegen darf. Das ist Folgendes:

  • Heizungs-, Wasser- und Warmwasserkosten
  • Kosten für einen Aufzug
  • Müllabfuhr, Straßenreinigung und Entwässerung
  • Hauswart/Hausmeister
  • Gemeinschaftsantenne oder Breitbandkabel
  • Grundsteuer
  • Beleuchtung
  • Fahrstuhl
  • Schornsteinreinigung
  • Gartenpflege
  • Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung
  • Sach- und Haftpflichtversicherungen (keine Rechtsschutzversicherungen)
  • Kosten für gemeinschaftlich genutzte Räume wie Waschküche, Sauna etc.

Der Deutsche Mieterbund rät Mietern, insbesondere bei den Heizkosten genau hinzusehen. Vor allem dann, wenn die Kosten zu denen aus den Vorjahren deutlich abweichen. Der Mieterbund hat dazu zusammen mit dem Verbraucherportal co2online ein Online-Tool entwickelt, das eine unabhängige Prüfung der Kosten ermöglicht.

Widerspruch auch nach der Zahlung möglich

Mieter haben ein Jahr Zeit, einer Nebenkostenabrechnung zu widersprechen. Dies sollten Sie immer schriftlich tun und nicht am Telefon oder per Mail. Dabei sind folgende Punkte wichtig:

  • Begründen Sie Ihren Widerspruch ausreichend.
  • Vermutungen, Anschuldigungen oder Verdächtigungen sind nicht ausreichend.
  • Als Mieter haben Sie das Recht, die Originalbelege einzusehen.
  • Ein Widerspruch ist auch nach Zahlung der Abrechnung noch möglich.

Übrigens: Sie müssen nur das bezahlen, was auch im Mietvertrag gelistet ist. Wenn Sie also im Mietvertrag nichts über Nebenkosten und deren Umfang finden, dann müssen Sie auch nichts bezahlen. Allerdings darf der Vermieter das Wort „Betriebskosten“ nennen und das auch recht vage lassen. Darunter können dann gängige Betriebskosten gefasst sein. Alles, was den üblichen Rahmen (z. B. Heizung, Wasser, Müllgebühren) sprengt, muss aber explizit im Mietvertrag dokumentiert sein.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
MieterVermieter
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom