Neue Studie enthüllt Nebenkostenabrechnungen: Fast alle sind falsch

Von t-online , wal Aktualisiert am 05.09.2025 - 14:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Nebenkostenabrechnung sollten Sie genau prüfen: Oft sind diese Rechnungen falsch. (Quelle: Anchiy)

Jedes Jahr erhalten Mieter und Mieterinnen eine Abrechnung mit allen Nebenkosten aus dem Vorjahr. Sehr oft findet man hier jedoch Fehler.

In Zeiten, in denen es ohnehin schwer ist, eine Wohnung zu finden und ein Umzug teuer sein kann, möchte man sich ungern mit dem Vermieter streiten. Doch wie eine neue Untersuchung zeigt, sollten das mehr Mieter vielleicht doch mal tun: Nach Angaben der Beratungsplattform Mineko sind 2023 und 2024 fast alle Nebenkostenabrechnungen fehlerhaft gewesen. Darüber berichtet die "WirtschaftsWoche".

93 Prozent der Rechnungen sind fehlerhaft

Demnach waren 93 Prozent der von ihnen geprüften Nebenkostenabrechnungen falsch. Die Plattform bietet Mietern und Mieterinnen einen Service an, um online ihre Abrechnungen prüfen zu lassen. Dabei wird auf inhaltliche und formelle Fehler geachtet. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen bisher fast 80.000 Rechnungen geprüft.

Im Schnitt werden den Mietern 515 Euro zu viel berechnet, besonders bei den Heizkosten würden teils unplausible Beträge in Rechnung gestellt. Und obwohl 2024 das sogenannte Nebenkostenprivileg bei den TV-Gebühren abgeschafft wurde, werden sie laut Mineko immer noch häufig berechnet.

Diese Kosten darf der Vermieter umlegen

Es ist klar festgelegt, was der Vermieter an Kosten auf den Mieter umlegen darf. Das ist Folgendes:

Heizungs-, Wasser- und Warmwasserkosten

Kosten für einen Aufzug

Müllabfuhr, Straßenreinigung und Entwässerung

Hauswart/Hausmeister

Gemeinschaftsantenne oder Breitbandkabel

Grundsteuer

Beleuchtung

Fahrstuhl

Schornsteinreinigung

Gartenpflege

Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung

Sach- und Haftpflichtversicherungen (keine Rechtsschutzversicherungen)

Kosten für gemeinschaftlich genutzte Räume wie Waschküche, Sauna etc.

Der Deutsche Mieterbund rät Mietern, insbesondere bei den Heizkosten genau hinzusehen. Vor allem dann, wenn die Kosten zu denen aus den Vorjahren deutlich abweichen. Der Mieterbund hat dazu zusammen mit dem Verbraucherportal co2online ein Online-Tool entwickelt, das eine unabhängige Prüfung der Kosten ermöglicht.

Widerspruch auch nach der Zahlung möglich

Mieter haben ein Jahr Zeit, einer Nebenkostenabrechnung zu widersprechen. Dies sollten Sie immer schriftlich tun und nicht am Telefon oder per Mail. Dabei sind folgende Punkte wichtig:

Begründen Sie Ihren Widerspruch ausreichend.

Vermutungen, Anschuldigungen oder Verdächtigungen sind nicht ausreichend.

Als Mieter haben Sie das Recht, die Originalbelege einzusehen.

Ein Widerspruch ist auch nach Zahlung der Abrechnung noch möglich.