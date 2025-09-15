Neuheiten im Oktober Das ändert sich für Patienten, Reisende und Bankkunden

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 01.10.2025 - 07:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Patient bei einem Bauchultraschall: Ab Oktober müssen Ärzte Befunde in die elektronische Patientenakte eintragen. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Oktober treten mehrere Neuerungen in Kraft, die unter anderem Bankkunden, Technikfans und Reisende betreffen. Ein Überblick.

Der Oktober bringt gleich mehrere Änderungen, die den Alltag vieler Menschen betreffen: von blitzschnellen Überweisungen über neue Sicherheitsregeln im Onlinebanking bis hin zum Ende des Windows-10-Supports. Auch für Reisende und Patienten gilt es Neues zu beachten. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Loading...

Echtzeitüberweisungen für alle

Ab dem 9. Oktober können alle Bankkunden im Euro-Raum innerhalb von Sekunden Geld verschicken. Und das ohne Aufpreis im Vergleich zu normalen Überweisungen. Das regelt eine EU-Verordnung. Diese sah bereits zum 9. Januar Änderungen vor: Seitdem mussten alle Banken in der Lage sein, Echtzeitüberweisungen zu empfangen. Nun wird auch die Option, Geld blitzschnell zu verschicken, zur Pflicht.

Einfach erklärt: So funktioniert die Echtzeitüberweisung in zehn Sekunden

Bisher dauern normale Überweisungen innerhalb des SEPA-Raums zwar nicht länger als einen Bankarbeitstag, doch das kann manchen Kunden bereits zu lange dauern, etwa wenn Mahngebühren drohen, weil sie vergessen haben, eine Rechnung zu bezahlen. Auch verzögern Wochenenden und Feiertage die Geldübertragung.

Wer bislang auf Schnelligkeit angewiesen war, konnte bereits Sofortüberweisungen nutzen, allerdings oft zu hohen Kosten. Laut dem Geldratgeber "Finanztip" verlangen Banken hierfür bis zu 1,50 Euro pro Überweisung.

Mehr Schutz bei Überweisungen

Ebenfalls ab dem 9. Oktober müssen Banken prüfen, ob Empfängername und IBAN übereinstimmen. Das Ergebnis wird dem Auftraggeber innerhalb von Sekunden angezeigt, bevor er die Zahlung endgültig freigibt. So sinkt das Risiko für Betrug und Tippfehler.

Konkret wird Ihnen beim Onlinebanking eine Ampelfarbe angezeigt, nachdem Sie den Namen des Empfängers und die IBAN eingegeben haben. Grün steht für "Match", die Angaben stimmen überein, Gelb für "Close Match", die Angaben stimmen nahezu überein, und Rot für "No Match", die Angaben stimmen nicht überein. Manche Banken werden bei der Empfängerprüfung auch mit Emojis statt Farben arbeiten.

Elektronische Patientenakte wird Pflicht