Umfrage zum Weltspartag Jeder Dritte fühlt sich finanziell unter Druck

Von t-online , cho 15.10.2025 - 07:19 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Eine Frau prüft eine Rechnung (Symbolbild): Jede dritte Person in Deutschland macht sich ernsthaft Gedanken um ihre Finanzen. (Quelle: damircudic/getty-images-bilder)

Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland macht sich häufig Sorgen um seine finanzielle Lage. Das hat auch Folgen für die Gesundheit.

Viele Menschen in Deutschland empfinden ihre finanzielle Situation nach wie vor als Belastung. Das zeigt eine aktuelle Yougov-Studie zum Weltspartag im Auftrag der Zinsplattform Raisin, die t-online exklusiv vorliegt. Demnach sorgt sich jede dritte Person um ihr Geld. Gleichzeitig zeigt die Umfrage aber auch: Die meisten werden aktiv, um ihre Situation zu verbessern.

Häufige Sorgen vor allem bei Jüngeren und Frauen

2025 geben 36 Prozent an, sich häufig um ihre Finanzen zu sorgen (2024: 35 Prozent). Besonders betroffen sind junge Erwachsene und Frauen: Unter den 18- bis 44-Jährigen liegt der Anteil bei 44 Prozent (2024: 41 Prozent), bei den über 55-Jährigen bei 28 Prozent (2024: 30 Prozent). Frauen sorgen sich mit 40 Prozent deutlich häufiger als Männer (32 Prozent).

Finanzieller Stress zeigt sich auch körperlich und psychisch: Fast ein Viertel (23 Prozent) berichtet von Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Schlafproblemen. Ähnlich viele (24 Prozent) erleben gelegentlich Gefühle von Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung. Auch hier sind vor allem die Jüngeren betroffen: 40 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, aber nur 17 Prozent der über 55-Jährigen fühlen sich manchmal hoffnungslos.

Fast ein Drittel priorisiert Lebenshaltungskosten

Für die nächsten zwölf Monate nennen 29 Prozent als wichtigstes Ziel, grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken oder "finanziell nicht abzurutschen". Als größtes Spar-Hindernis sieht fast die Hälfte der Befragten (46 Prozent) ein zu geringes Einkommen.

Ein weiterer Treiber der Sorgen: die Altersvorsorge. Nur 35 Prozent halten ihre Vorsorge insgesamt für gesichert. Bemerkenswert: Selbst in der Gruppe der 45- bis 54-Jährigen fühlen sich nur 27 Prozent gut ausgestattet, was ihre finanzielle Absicherung im Alter angeht.

Viele versuchen, ihre Lage zu verbessern

Die Yougov-Studie zeigt aber auch: Immer mehr Menschen in Deutschland kümmern sich aktiv um ihre Finanzen und übernehmen damit die Initiative. 2025 geben 90 Prozent der Befragten an, konkrete Schritte zu unternehmen, um ihre finanzielle Lage zu verbessern – drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr (2024: 87 Prozent).

44 Prozent reduzieren ihre Ausgaben. Beinahe die Hälfte (47 Prozent) spart monatlich einen Teil ihres Einkommens. Dabei setzt ein Viertel der Befragten unter anderem auf Aktien oder Aktienfonds, während 17 Prozent die sicheren Zinsen von Festgeldkonten als Maßnahme angeben. Aber auch Darlehen bei Familienangehörigen (3 Prozent), Bankkredite (2 Prozent) oder die Anlage in Kryptowährungen (6 Prozent) werden als Schritte genannt.

Zur Methode Die Ergebnisse stammen aus zwei Online-Befragungen mit Mitgliedern des Yougov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Die erste Erhebung fand vom 25. bis 27. September 2024 mit 2.156 Personen statt, die zweite vom 8. bis 11. August 2025 mit 2.012 Personen. Beide Erhebungen wurden nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Resultate anschließend gewichtet. Sie sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.