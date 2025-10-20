Neuer Monat, neue Regeln Diese Änderungen betreffen Sie ab November

Ryanair verabschiedet sich vom Papier, manche Fernseher könnten bald schwarz bleiben, und auch beim Onlineshopping gelten neue Regeln. Diese Änderungen kommen im November.

Im November greifen wieder mehrere Änderungen für Verbraucher – von neuen Kreditregeln über strengere TV-Anforderungen bis hin zu digitalen Bordkarten. Zudem laufen zwei wichtige Fristen ab, die Sie nicht verpassen sollten, wenn Ihnen die Lebenshaltungskosten zu schaffen machen. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Strengere Vorschriften für "Buy Now, Pay Later"

Wer am Black Friday am 28. November Schnäppchen jagt, könnte mit neuen Regeln konfrontiert werden – zumindest wenn er oder sie die Bezahlmethode "Buy Now, Pay Later" (Jetzt kaufen, später bezahlen) nutzt. Denn für Klein- und Kurzkredite greifen ab dem 20. November europaweit strengere Vorschriften.

Auch bei Beträgen unter 200 Euro ist künftig eine Kreditwürdigkeitsprüfung Pflicht. Zudem müssen Banken und Anbieter transparenter erklären, welche Kosten auf Kunden zukommen. Die Grundlage dafür bildet die EU-Verbraucherkreditrichtlinie, die bereits im Oktober 2023 in Kraft getreten ist. Ziel ist es, insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen besser vor Überschuldung zu schützen.

"Buy Now, Pay Later" wird in der Regel von spezialisierten Zahlungsdienstleistern wie Klarna oder PayPal angeboten, die mit Onlineshops zusammenarbeiten. Der Rechnungsbetrag wird bei dieser Bezahlmethode später und/oder in Raten eingezogen.

Öffentlich-Rechtliche nur noch in HD

Wer noch ein älteres Fernsehgerät ohne HD-Empfang nutzt, muss bald umsteigen: Ab dem 18. November stellen auch die ZDF-Senderfamilie und weitere öffentlich-rechtliche Programme ihre Satellitenübertragung in SD-Qualität ein.

Betroffen sind ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und Kika. Bereits zuvor hatte die ARD diesen Schritt vollzogen. Auch große Kabelanbieter wie Vodafone und Pyur wollen die letzten SD-Versionen der öffentlich-rechtlichen Sender noch in diesem Jahr abschalten.

Wer weiterhin ARD und ZDF empfangen möchte, benötigt daher ein HD-fähiges Gerät oder eine Zusatzbox. Hier finden Sie Tipps für alle, die bisher untätig geblieben sind.

Ryanair schafft Papier-Boardingpässe ab

Ab dem 12. November wird bei Ryanair alles digital: Papier-Boardingpässe gehören der Vergangenheit an. Künftig erhalten Reisende ihren digitalen Pass direkt in der "myRyanair"-App und zeigen ihn beim Boarding einfach auf dem Smartphone vor. Wer kein eigenes Gerät nutzt, kann die elektronische Bordkarte vom Hauptbucher ans mobile Wallet weitergeleitet bekommen.

Nach Angaben der Airline verwenden bereits rund 80 Prozent der mehr als 200 Millionen Passagiere pro Jahr die digitale Variante. Für Reisende ohne Smartphone dürfte das Fliegen künftig allerdings komplizierter werden.

Kulturpass endet: Letzte Chance nutzen