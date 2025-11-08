Große Unterschiede innerhalb Europas Ab diesem Nettogehalt gelten Sie als reich

Aktualisiert am 09.11.2025

Paar in einem Restaurant: Die Spanne, ab welchem Nettoeinkommen man in Europa zu den obersten zehn Prozent gehört, ist enorm. (Quelle: DjelicS/getty-images-bilder)

Eine europaweite Studie zeigt: Ob man sich als "reich" bezeichnen kann, hängt nicht nur vom Gehalt ab, sondern auch davon, wo man lebt.

Reich zu sein, ist relativ. Das zeigt eine neue Untersuchung des Berliner Datenstudios Datapulse Research gemeinsam mit der Buchhaltungssoftware Buchhaltungsbutler. Sie hat ermittelt, ab welchem Nettoeinkommen Haushalte zu den obersten zehn Prozent in ihrem Land gehören.

Verglichen wurden dabei 27 EU-Staaten sowie Länder wie Norwegen, Serbien und die Türkei. Grundlage sind Eurostat-Daten aus dem Jahr 2024, bereinigt um Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten. Für die Berechnung wurde ein Drei-Personen-Haushalt zugrunde gelegt – zwei Erwachsene und ein Kind unter 14 Jahren. Das Ergebnis zeigt große Unterschiede quer durch Europa.

So viel braucht es, um reich zu sein

Demnach liegt Luxemburg mit einer Reichtumsschwelle von 175.000 Euro Nettoeinkommen an der Spitze. In Portugal reicht dagegen schon ein Einkommen von 46.000 Euro, um zu den oberen zehn Prozent zu gehören.

Deutschland liegt mit rund 93.000 Euro im oberen Mittelfeld – deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 71.000 Euro. Am unteren Ende steht die Türkei mit 19.000 Euro. Damit verdienen die Reichsten in Luxemburg neunmal so viel wie die oberen zehn Prozent in der Türkei.

Kaufkraft verändert das Bild

Ein nominal hohes Einkommen bedeutet aber nicht überall denselben Lebensstandard. Um die Zahlen vergleichbar zu machen, haben die Forschenden sie kaufkraftbereinigt, also berücksichtigt, was sich von dem Geld tatsächlich kaufen lässt. Dabei zeigt sich: Die Unterschiede schrumpfen deutlich.

So sinken die 175.000 Euro netto, ab denen man in Luxemburg als reich gilt, in realer Kaufkraft auf rund 130.000 Euro. In der Türkei dagegen steigt die Kaufkraft von nominell 19.000 Euro auf den Wert von 46.000 Euro. In Deutschland ist die Reichtumsschwelle von 93.000 Euro gut 85.000 Euro wert. Die Minderung fällt damit vergleichsweise moderat aus.

Entsprechend rückt die Bundesrepublik im EU-Ranking nach oben, von Platz sieben auf Platz vier, wenn man die Lebenshaltungskosten in die Berechnung einbezieht. Wer in Deutschland zu den oberen zehn Prozent gehört, lebt im europäischen Vergleich also überdurchschnittlich komfortabel. Reiche Haushalte hierzulande können sich real beispielsweise mehr leisten als in Dänemark oder den Niederlanden.